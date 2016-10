News | 20.10.2016

Jubiläum

100 Jahre Ringhotel Gockelwirt

Das Ringhotel Gockelwirt in Eisenberg im Allgäu feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Wo einst Agnes Steinacher 1916 die ersten gebratenen Gockel servierte, die übrigens bis heute mit fast unveränderter Rezeptur auf der Speisekarte stehen, hat inzwischen ihr Urenkel Michael mit seiner Frau Elisa die Leitung des Vier-Sterne-Landhaushotels übernommen.

Bild: Ringhotel Gockelwirt

Das Gasthof-Gebäude selbst ist sogar noch älter als 100 Jahre. So saß schon Märchenkönig Ludwig II. auf der Terrasse des Traditionsgasthofes und genoss das Alpen-Panorama. In den vergangenen Jahren hat das Paar das Lebenswerk von sechs Generationen mit Um- und Anbau, neuem Zimmerlook sowie erweitertem Wellnessangebot fit für die Zukunft gemacht. Gemeinsam mit der gesamten Familie ist der Gockelwirt doch ein Familienbetrieb wie er im Buche steht: Vater Josef steht nach wie vor am Herd, Mutter Barbara backt die Kuchen und kümmert sich um die Blumen.

Schwester Mirjam ist für den Frühstücksservice verantwortlich und Schwester Elena unterstützt den Vater in der Küche.Kennengelernt haben sich Elisa und Michael in der Berufsschule in Bad Wörishofen. Er steckte in seiner zweiten Ausbildung zum Koch, sie lernte Hotelfachfrau. 2007 ist Michael in das elterliche Hotel eingestiegen, vier Jahre später zog Elisa nach Eisenberg. Seit 2013 sind die beiden verheiratet und arbeiten mit viel Begeisterung und Elan für den Familienbetrieb. „Wir arbeiten beide immer auf ein Ziel hin und sind uns fast in allen Dingen einig“, sagt Michael. Während Elisa als Rezeptionschefin ein besonderes Augenmerk auf Atmosphäre, Dekoration und Stil richtet, kümmert sich der 34-Jährige um das große Ganze. Auch wenn die Eltern hin und wieder den „jungen“ Ideen noch etwas skeptisch gegenüber stehen, reden sie den Nachwuchshoteliers nicht rein, sondern lassen sie ihre Ideen umsetzen und ihre eigenen Erfahrungen machen.

Geschichte und Tradition

„Der Gockelwirt ist ein Haus mit viel Geschichte und Tradition“, sagen die beiden unisono. „Das wollen wir beibehalten. Darüber hinaus wollen wir aber mit unserer eigenen Handschrift Akzente setzen.“ Bisher ist das den beiden gut gelungen: Im Rahmen der Umbaumaßnahmen vor vier Jahren ist ein Landhaushotel entstanden, das traditionelles Ambiente mit modernen Akzenten verbindet. Das zeigt sich nicht nur im modernen Landhausstil der Zimmer, sondern auch im schlicht-eleganten Allgäu-Spa. „Unsere Um- und Anbaumaßnahmen sind bei unseren Gästen gut angekommen“, freuen sich Elisa und Michael Steinacher. „Das Ringhotel Gockelwirt ist in einer modernen Gegenwart angekommen, ohne dabei unserer Geschichte und den Traditionen unserer Heimat untreu zu werden. Wir sind ein Familienunternehmen durch und durch, und wir sind alle von ganzem Herzen Gastgeber!“