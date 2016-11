Ausstattung/Einrichtung | 04.11.2016

Hotel Schloss Reinach

18 neue Zimmer samt Spa-Bereich feierlich eröffnet

Das Hotel Schloss Reinach in Freiburg-Munzingen hat seinen Erweiterungsbau, die Pool-Landschaft und der neue Spa-Bereich des Hotels feierlich eingeweiht. Die Gastgeber René und Beatrix Gessler sprechen von einem "Meilenstein" in der fast zehnjährigen Erfolgsgeschichte des Hauses seit der Übernahme.

Bild: Stefanie Salzer-Deckert

„Dieser Schritt gehörte schon seit vielen Jahren zu unserer Vision für das Hotel“, so Hotelier René Gessler anlässlich der Einweihung der 18 neuen Hotelzimmer, die mit einer Größe von 30 m² und mehr ausgesprochen großzügig angelegt wurden und bei denen der Erhalt historischer Baussubstanz und die Schaffung einer hochmodernen

Aufenthaltsqualität im Mittelpunkt der Planungen standen. Das Hotel ist untergebracht in einem historischen, neun Hektar Fläche umfassenden Gutshof vor den Toren der Schwarzwaldhauptstadt Freiburg, dessen Geschichte bis in die Zeit des 30-jährigen Krieges zurückreicht und der bis vor rund 50 Jahren noch landwirtschaftlich genutzt wurde.

Zugewinn an Komfort

Zusätzlich zu den 18 neuen Zimmern ist im Untergeschoss des Hotels auf einer Fläche von mehr als 400 Quadratemtern ein neuer Wellness-Bereich

mit fünf verschiedenen Saunen, Himalaya-Salzgrotte, Infrarot-, Kosmetik und Massagekabinen, Fitnessraum und zwei Ruheräumen entstanden. Dazu gehört – wohl einmalig in der regionalen Hotellerie - im neu entstandenen rückwärtigen Innenhof des Hotels ein 25 Meter langer Edelstahl-Pool mit angrenzendem Ruhebereich, der nun auf sportliche Hotelgäste wartet. Dieser neue Wellness- und Pool-Bereich sei „ein großer Zugewinn in Sachen Komfort und Erlebnisqualität für unsere Gäste, der aber auch

Besuchern von außerhalb des Hotels offen steht“, betont René Gessler nun anlässlich der Einweihung, die nur vier Monate nach dem Richtfest des Anbaus und einer anschließenden Phase des Probebetriebs erfolgt ist. Mehr denn je sei das Hotel nun nicht nur als Tagungs- und Banketthotel, sondern auch als 4-Sterne Urlaubsdestination und Golfhotel mit einem 18- Loch Platz in unmittelbarer Nähe gut aufgestellt. Mit dem Anbau könne das Hotel ein ganz neues Publikum ansprechen, so René und Johannes

Gessler.

Mehr als vier Millionen investiert



Insgesamt haben René Gessler und seine Familie mehr als vier Millionen Euro in die Neuerungen im Hotel investiert und planen, dass nun die Zahl der Arbeitsplätze im Haus um weitere zehn Prozent auf zirka 120 ansteigen wird. Die Gesamtinvestitionen der Familie seit der Übernahme des Hotels vor neun Jahren liegen damit bei rund 6 Mio. €. Unter anderem wurden in dieser Zeit die Restaurants „s Badische Wirtshus“ (Regionale Küche), „s Herrehus“ (Gourmet Küche, seit 2013 mit einem Michelin-Stern

ausgezeichnet) und „Limoncello“ (Mediterrane Küche) sowie der „Zehntkeller“ als weiterer Veranstaltungsraum neben dem Bankettsaal eröffnet und weite Teile des Foyers und der Banketträume im Haus modernisiert und umgestaltet.