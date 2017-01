Hoteltechnik + Architektur | 30.01.2017

ACHAT-Hotels investiert 200.000 Euro in WLAN-Ausbau

Schnelles Internet, leichter Zugang für Hotelgäste

Surfen, E-Mails senden und empfangen, Dateien in der Cloud speichern oder über das Internet telefonieren: In allen ACHAT-Hotels können Gäste unbegrenzt, kostenfrei und nach den aktuellsten Sicherheitsstandards geschützt über WLAN surfen. Um diese Infrastruktur bereitzustellen wurden 600 Zugangspunkte eingerichtet, weitere 200 befinden sich in Planung.

Bild: Logo Achat Hotels

Den offensiven Ausbau des Funknetzes, vor allem seiner Geschwindigkeit, treibt der EDV-Leiter der ACHAT Hotels Herr Ulrich Wolf entscheidend voran. Gemeinsam mit seinem Team gelang es ihm die Performancesteigerungen an den einzelnen Standorten schnell und erfolgreich umzusetzen. Die größte Herausforderung für Wolf bestand darin, für jedes der ACHAT Hotels wirtschaftlich vertretbare, aber vor allem schnelle Breitbandanschlüsse an das Internet zu erhalten: „Die Verfügbarkeit von drahtlosem Internet ist mittlerweile bei den Gästen zu einem grundlegenden Kriterium bei der Auswahl der Hotels geworden. Die Machbarkeit ist immer eine Gratwanderung zwischen maximaler WLAN-Verfügbarkeit und standortabhängiger Gegebenheiten.“

Schnelles Internet, leichter Zugang

Hierfür wurde eine komplette Neuausrichtung notwendig, dem bisherigen Provider wurde gekündigt und im Ausgleich eine Koppelung mehrerer nationaler und regionaler Internetdienstanbieter geschaffen. Durch einen optimalen Mix aus Glas-, Funk- und Kupferverbindungen ist es laut Herrn Wolf gelungen, jedes ACHAT Hotel mit Datentransferraten von bis zu 200 MBit/s zu versorgen. Die Infrastruktur basiert nun auf einem soliden Hardwarefundament der Premiumausrüster Lancom und Netgear. Alle Highspeed-Accesspoints funken im Dualbandbetrieb von 2,4 und 5 GHz nach den neuesten Standards. Das Resultat für die Gäste der ACHAT-Hotels: beste Netzabdeckung, schnelles Internet und leichter Zugang.





Und so geht´s ohne Umwege ins Highspeed-WLAN der ACHAT Hotels:

+ Ihre Login-Daten erhalten Sie an der Rezeption

+ Verbinden Sie sich auf Ihrem Gerät mit dem WLAN „ACHAT“.

+ Rufen Sie eine beliebige Internetseite auf, Sie werden automatisch auf die Anmeldeseite weitergeleitet.

+ Geben Sie Benutzername und Passwort ein.

+ Ein Klick auf Login und los geht’s!