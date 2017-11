News | 24.11.2017

Eröffnung im Frühjahr 2020

25hours Hotels plant erstes Hotel in Italien

Die 25hours Hotel Company hat mit der Art-Invest Real Estate einen langfristigen Mietvertrag für eine denkmalgeschützte Immobilie in der Florentiner Altstadt unterzeichnet. Direkt an der Piazza San Paolino in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof entsteht das neue 25hours Hotel Firenze.

Bild: 25hours Hotel Company

„Italien steht schon seit einiger Zeit ganz oben auf unserer Expansionsliste und deswegen freuen wir uns besonders über den bevorstehenden Markteintritt in Florenz. Das Gebäude hat enormes Potential und die großzügigen, öffentlichen Bereiche erlauben uns, dass wir uns konzeptionell austoben“, sagt Florian Kollenz, Chief Development Officer der 25hours Hotels. „Mit der Art-Invest Real Estate haben wir zudem einen erfahrenen Partner an unserer Seite, der über ein umfangreiches Know-How in der Entwicklung von Hotels verfügt.“

Hotel bietet Platz für 173 Zimmer

„Wir freuen uns, dass wir mit 25hours genau den richtigen Partner für dieses einzigartige Gebäude im Herzen von Florenz gewonnen haben. Mit der Schaffung eines individuellen und kreativen Hotelproduktes wird der sehr gute Hotelmarkt in Florenz nachhaltig bereichert“, betont Peter Ebertz, Geschäftsführer bei der Art-Invest Real Estate.

Das denkmalgeschützte Gebäudeensemble in der seit 1982 als Unesco Weltkulturerbe ausgezeichneten toskanischen Hauptstadt umfasst eine Fläche von 10.750 qm und bietet Platz für insgesamt 173 Zimmer. In dem überdachten Patio des ehemaligen Bankgebäudes, das im Jahre 1800 erbaut wurde, entsteht ein neu konzeptioniertes, italienisches Restaurant. Ein charakteristisches Café soll die Piazza San Paolino beleben. Außerdem ist eine kleine, erlesene Bar geplant. Das Barkonzept wird aus der Feder eines alten Bekannten der 25hours-Familie stammen, dem international renommierten Barpionier Jörg Meyer. Eröffnet werden soll das 25hours Hotel Firenze im Frühjahr 2020.

Von Dichter inspiriert

Für die Gestaltung und die Entwicklung des neuen Hotelprojekts wurden die Architekten von Genius Loci Architettura und die Interior Designerin Paola Navone gewonnen. Während sich das lokale Architekturbüro um die Sanierung von drei Immobilien und Arrondierung zu einem Gesamtkomplex kümmert, will Paola Navone für die Hotelinneneinrichtung die Wanderung des Exilierten Dante Alighieri neu interpretieren und Traditionelles mit Zeitgenössischem verbinden.