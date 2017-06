News | 23.06.2017

Neuer Hotel-Tower mit 18 Geschossen

25hours in Düsseldorf soll im Frühjahr 2018 eröffnen

Nach etwas mehr als einem Jahr nach dem Beginn der Bauarbeiten haben die Projektpartner, die 25hours Hotel Company und ECEt, anlässlich der Fertigstellung des Rohbaus des neuen 25hours Hotel in Düsseldorf Richtfest gefeiert. Demnach liegen die Bauarbeiten voll im Zeitplan, damit das Hotel wie geplant im Frühjahr 2018 eröffnen kann.

Bild: Stephan Lemke for 25hours

Die Fassadenarbeiten für das neue Gebäude sind bereits gestartet. Parallel erfolgt der Innenausbau in Zusammenarbeit mit dem schwedischen Designbüro STYLT.

Das neue Hotel mit dem Beinamen „Das Tour“ entsteht in Düsseldorf-Derendorf, im Viertel „Le Quartier Central“, das von der Aurelis Real Estate entwickelt wur-de. Nicht nur die Namen des Gebäudes und Stadtviertels sind französisch ge-prägt. Einem Besuch Napoleons im Jahr 1811 verdankt Düsseldorf die Bezeich-nung „Klein Paris“. U.a. diese historische Begebenheit und die Verbundenheit der Landeshauptstadt zum Nachbarland Frankreich inspirierten die Verantwortlichen von 25hours Hotels zu dem individuellen Gestaltungskonzept des Hotels mit deutsch-französischer Seele.



Der 18-geschossige Hotel-Tower, der von der ECE für die 25hours Hotel Company realisiert wird, verfügt über rund 200 Zimmer. In den beiden oberen Stock-werken entstehen eine Roof-Top-Bar sowie ein Restaurant. Die beiden gastro-nomischen Highlights sind ebenfalls französisch inspiriert und sollen nicht nur für auswärtige Gäste, sondern auch für die Düsseldorfer Bevölkerung zu beliebten Treffpunkten werden. Eigentümer des Hotels ist die PATRIZIA Immobilien AG, die das Projekt Anfang 2016 für einen Immobilienfonds erworben hat. ECE-Projektleiter David Philipp nahm das Richtfest zum Anlass, das Engagement der Projektpartner hervorzuheben und vor allem den Einsatz der Bauleute zu loben: „Hier wurde bisher ganze Arbeit geleistet, was wir sehr zu schätzen wissen. In den vergangenen Monaten haben alle Beteiligten mit Können und Einsatzbereitschaft eine achtbare Grundlage für einen einzigartigen Neubau geschaffen.“