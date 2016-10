News | 19.10.2016

Eröffnungswoche mit „Local Heroes“ ab 9. November 2016

6B47 stellt erstes "me and all" Hotel in Düsseldorf fertig

Die 6B47 Germany GmbH (6B47) hat das erste „me and all“ Hotel, eine Marke der Lindner Hotels AG, mit 177 Zimmern in Düsseldorf fertiggestellt. Das Viersternehotel erstreckt sich über 8.000 Quadratemter Bruttogeschossfläche. Zudem stehen 190 Quadratemter für ein Sushi-Restaurant zur Verfügung.

Bild: Lindner Hotels AG

Die Immermannstraße im ja-panischen Viertel stellt eine zentrale Verbindungsachse zwischen dem Hauptbahn-hof und der Düsseldorfer Innenstadt dar. In fußläufiger Entfernung befindet sich mit dem Kö-Bogen eine große städtebauliche Entwicklungsmaßnahme. „Die bemer-kenswerte Erscheinung des neuen ‚me and all‘ passt hervorragend in dieses sich entwickelnde Stadtquartier. Die Immermannstraße und der Kö-Bögen werden dabei gegenseitig positive Abstrahleffekte erzeugen“, ist sich Kai-Uwe Ludwig, CEO der 6B47 Germany, sicher.

Mitten im japanischen Viertel

Das „me and all“ hat bereits im Soft Opening geöffnet, ab 9. November folgt dann die offizielle Eröffnungswoche mit „Local Heroes“ – Künstlern aus Düsseldorf und der Umgebung. „Gestaltung und Konzept des me and all harmonieren mit dem Standort mitten im japanischen Viertel. Die Thematik wird im Inneren des Hotels

durch Bambushölzer und asiatische Accessoires aufgegriffen. Zudem bieten die regelmäßigen Veranstaltungen einen attraktiven Anlaufpunkt für diesen dynamischen

Stadtteil“, erläutert Otto Lindner, Vorstandder Lindner Hotel AG. Herzstück des neuen Hotels ist unter anderem eine große Lounge-Bar im elften Stock. Neben einem

Ausblick auf Düsseldorf können die künftigen Gäste hier Lesungen, Konzerte und andere Events mit regionalen Künstlern bestaunen.