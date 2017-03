News | 22.03.2017

Messe-Bilanz

96.000 Besucher auf der Internorga 2017

Nach fünf Messetagen sprechen die Veranstalter der Internorga 2017 von einem "vollen Erfolg". Die Trendschmiede und der Branchentreffpunkt für den Außer-Haus-Markt präsentierte in Hamburg ein komplett ausgebuchtes Messegelände mit 1.300 Ausstellern aus zirka 25 Nationen.

Bild: Hamburg Messe und Congress / Hartmut Zielke

Produkte, Trends und Innovationen – die Marktführer und Newcomer trafen auf die Top-Entscheider der Branche und zeigten, was heute und in Zukunft angesagt ist. Neue Formate, bewährte Klassiker, spannende Live-Wettbewerbe und hochkarätige Kongresse: Damit begeisterte die Leitmesse rund 96.000 nationale und internationale Besucher aus Gastronomie, Hotellerie, Gemeinschaftsgastronomie, Bäckereien und Konditoreien.„Wir blicken mit Stolz auf sehr erfolgreiche und ereignisreiche Messetage zurück. Die INTERNORGA hat wieder einmal gezeigt, dass sie als Leitmesse und Trendschmiede jedes Jahr die relevanten Themen abzubilden versteht. Und das kommt bei unseren Fachbesuchern sehr gut an. Die Besucherzahlen sind in diesem Jahr einfach grandios, und das bei einer verkürzten Messelaufzeit“, so Bernd Aufderheide, Vorsitzender der Geschäftsführung der Hamburg Messe und Congress GmbH.

Top-Bewertungen von Besuchern

Die Besucher äußerten sich überaus zufrieden: 91 Prozent der Fachbesucher beurteilten die INTERNORGA mit sehr gut bis gut, 93 Prozent würden sie weiterempfehlen, so das Ergebnis der Umfrage eines unabhängigen Marktforschungsinstituts. Der Anteil der Entscheidungsträger unter den Besuchern lag bei rund 80 Prozent. Und auch die Internationalität der Besucher bleibt mit 7 Prozent auf konstant hohem Niveau. Deshalb ist die INTERNORGA vom Verband der Deutschen Messewirtschaft (AUMA) als einzige internationale Fachmesse für Gastronomie und Hotellerie in Deutschland klassifiziert.

Internationale Kongresse ausgebucht

Die hochkarätigen Kongresse der INTERNORGA sorgen jedes Jahr für die fachlichen Höhepunkte und den internationalen Austausch der Branche. 2.200 Fachbesucher kamen dieses Jahr zum 36. Internationalen Foodservice-Forum, erstmals in neuer Location im Hamburger Mehr! Theater. Auch der Deutsche Kongress für Gemeinschaftsgastronomie und das 7. INTERNORGA Forum Schulcatering gaben einen spannenden Branchenüberblick.

Erfolgsstory: Live-Formate weiter auf der Überholspur

Die im letzten Jahr gestarteten spannenden Live-Wettbewerbe Next Chef Award und Gastro Startup-Wettbewerb sind auch in diesem Jahr wieder großartig bei Besuchern angekommen. Mit diesen neuen Formaten ist es der INTERNORGA gelungen, gerade das junge Fachpublikum zu begeistern. Gewinner des Next Award 2017 ist der 26-jährige Maximilian Schultz aus der Kochwerkstatt Wiesbaden. Beim Gastro Startup-Wettbewerb haben Salt & Silver abgeräumt.

Neue Laufzeit kommt gut an

In diesem Jahr wurde die Laufzeit der INTERNORGA um einen Tag verkürzt, die Messe fand erstmals an fünf Messetagen statt. Damit reagierte die Hamburg Messe und Congress GmbH auf die sich verändernden Bedingungen für Fachmessen. Bei Ausstellern und Besuchern kam dies sehr gut an. Christian Strootmann, Vorsitzender des Vorstands BHS tabletop AG und Vorsitzender des INTERNORGA Ausstellerbeirats: „Die diesjährige INTERNORGA verlief wirklich ganz hervorragend. Es war unglaublich viel los in den Messehallen und das gleich vom ersten Tag an. Die verkürzte Messelaufzeit war genau die richtige Entscheidung, die fünf Tage gehen mit sehr guten Gesprächen zu Ende.“ Die 92. INTERNORGA findet vom 9. bis 13. März 2018 auf dem Gelände der Hamburg Messe statt