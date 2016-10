Ausstattung/Einrichtung | 21.10.2016

Franke Coffee Systems

Kaffeegenuss mit Bild und Ton

A1000 heißt der neue vollautomatische Kaffeeautomat des Herstellers Franke Coffee Systems, der Hotelgästen nach Angaben des Unternehmens täglich persönliche Momente des Genusses erleben lässt. Die Getränke werden mit einer multimedialen Benutzeroberfläche bildlich in Szene gesetzt, Videos sorgen für den passenden Klang.

Bild: Franke Coffee Systems

Fakt 1: Noch mehr Kaffee-Genuss – neu mit 6 Flavors. Spitzen-Kaffee für jeden individuellen Anspruch mit der automatischen Dosierstation für sechs verschiedene Flavors.

Fakt 2: Neue, intelligente Kühleinheit für bis zu 2 Milchsorten mit 2 parallelen Kühlkreisläufen inklusive FoamMasterTM-Milchschaum.

Fakt 3: Das vollautomatische Reinigungssystem CleanMaster ist serienmässig eingebaut. Damit ist die A1000 jederzeit eine blitzsaubere Sache.

Fakt 4: Multimedia-Touchscreen mit benutzerfreundlicher Menüführung, Video in HD-Qualität inklusive Ton, professionelle Darstellung von Nährwert- und Allergen-Informationen.

Fakt 5: Dank IoT (Internet of Things) ist der Zugriff via Internet auf jede A1000 gewährleistet



In drei Varianten



Die A1000 gibt es laut Franke in den drei Design-Varianten: Hochglanz Schwarz mit Elementen in Chrom, Hochglanz Weiss mit Elementen in Chrom und Hochglanz Schwarz mit Elementen in Gold. So erfreue die A1000 mit ihren innovativen Qualitäten nicht nur jeden Gaumen, sondern auch anspruchsvolle Augen. Die Benutzeroberfläche der neuen A1000 ist multimediafähig. Trotzdem lasse sich alles ganz einfach und intuitiv steuern. In den Hauptrollen: köstliche, wunderbar in Szene gesetzte Getränke und Videos in höchster Qualität mit Super-Klang, präsentiert auf dem kristallklaren 10,4-Zoll-Display. Der Bedienkomfort ist laut Franke vorbildlich. Das bedeute Faszination für die Gäste, Effizienz für den Service und Mehrverkäufe für den Betreiber.