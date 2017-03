News | 08.03.2017

Business-Plattform in Berlin eröffnet

AccorHotels auf der ITB 2017

Innovative Kommunikation und Ausbildungsformate, Urban Gardening sowie neue Marken mit starken Frauen: Mit diesen und weiteren aktuellen Themen erwartet das Reise- und Lifestyle-Unternehmen AccorHotels Fach- und Messebesucher auf der ITB 2017 an allen Messetagen in Halle 9 / Stand 214. Die Messe dauert vom 8. bis 12. März 2017.

Bild: AccorHotels

Zusätzlich ist AccorHotels als Aussteller im ITB Career Center (8.-9.3.2017; Halle 11.1 / Stand 214) vertreten. Ansprechpartner für Medienvertreter, Blogger, Interessenten sowie Multiplikatoren sind u.a. Unternehmenssprecher Eike Kraft und das Newsroom-Team.

Neue Marken und Hotels



230 neue Hotels und 39.000 Zimmer aus eigenem Wachstum, 120 Häuser mit 43.000 Gästezimmern durch Übernahmen: 2016 war ein Rekordjahr für AccorHotels und die dynamische Entwicklung geht weiter.. Aktuell wurden Kooperationen mit Travel Keys, Rixos und Brazil Hospitality Group (BGH) verkündet, die konsequent die Ausrichtung auf Lifestyle weiterverfolgen, ergänzt durch Luxus-Appartments (onefinestay, Oasis Collection) sowie den Concierge-Service John Paul. Erst vor kurzem ist AccorHotels mit 30 Prozent bei den 25Hours Hotels eingestiegen, Ende 2016 wurde die Übernahme von Raffles, Fairmont und Swissotel im Luxus-Segment abgeschlossen. Zudem wurde mit Jo&Joe eine eigene Marke für Millenials lanciert. Bei der Podiumsdiskussion „Hostels refreshed“ erläutert Frederic Fontaine, verantwortlich für das Innovation Lab (9.3.2017 von 10.30-11.30 Uhr in Halle 7.1b, Saal London), die strategische Ausrichtung von AccorHotels. Weitere Gespräche sind jederzeit am Messestand möglich.

Digitaler Innovator: Ziel Direktbuchung



Die Zahlen sprechen für sich: 26 Millionen Besucher im Monat auf den Websites, mehr als vier Downloads der konzerneigenen App pro Minute (Stand 2016). AccorHotels baut seine Vorreiterposition in Sachen digitales Angebot für Gäste und Partner weiter aus. Mittlerweile sind 378.000 Fotos und 2.650 Hotelvideos online – und der Content wächst täglich. Verantwortlich für die Weiterentwicklung der Plattform, welche alle Bereiche der Customer Journey abdeckt, ist ab April 2017 Maud Bailly als Chief Digital Officer. Neben den eigenen Häusern finden sich mittlerweile auch rund 2000 individuelle Hotels auf accorhotels.com. Das Ziel ist klar: Auf seiner eigenen Plattform deckt AccorHotels mithilfe von Partnern wie Restaurants, Airlines etc. alle Bereiche der Reise umfassend ab. Unterstützt durch das Kundenbindungsprogramm LeClub generiert die Reise- und Lifestylegruppe so direkt Daten und Buchungen.

Neue B2B-Websites für AccorHotels-Partner mit zusätzlichen Benefits



Noch unkomplizierter planen, buchen und meeten: „More than …“ ist der Slogan zur Bewerbung der rundum erneuerten Partner-Websites von AccorHotels. Sie bieten Reiseprofis ein einmaliges Online-Erlebnis und clevere Lösungen, die Zeit und Geld sparen. Der große Relaunch betrifft alle drei Business-Säulen: Reiseveranstalter, Reisebüros und Eventplaner. Die AccorHotels-Partner finden die neuen Benefits unter travelpros.accorhotels.com, businesstravel.accorhotels.com und meetings.accorhotels.com.