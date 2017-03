News | 06.03.2017

AccorHotels und Rixos Hotels

Als strategische Partner den Luxus-Markt ausbauen

AccorHotels und Rixos Hotels geben eine strategische Partnerschaft bekannt. Diese Partnerschaft unterstreiche die Strategie von AccorHotels, seine Präsenz im gehobenen bzw. Luxus-Markt auszubauen. Hierbei liegt der wesentliche Fokus darauf, weltweit die Aktivitäten im Resort-Segment zu erweitern.

Bild: Accor

Die beiden Parteien wollen im Rahmen eines langfristigen Joint Ventures zusammenarbeiten. Die Resorts und Hotels der Marke Rixos sollen auf der ganzen Welt gemeinsam weiterentwickelt und verwaltet werden. Nach dem Abschluss erhält AccorHotels 50 % der Aktienanteile des Joint-Venture-Managementunternehmens. Durch dieses Joint Venture wird AccorHotels 15 prestigeträchtige Hotels unter Managementverträgen in sein Netzwerk integrieren.

Präsent in Stadtzentren

Sie befinden sich alle an idealen Standorten in Premium-Resort-Märkten wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, Ägypten, Russland, der Türkei und Europa. Sämtliche Häuser profitieren von der positiven Entwicklung der Zimmerpreise. Als Bestandteil dieser Vereinbarung plant Rixos, fünf seiner Hotels in Stadtzentren unter der Marke AccorHotels zu führen, die AccorHotels auch selbst betreiben wird. Rixos wird in Kürze ein weiteres beeindruckendes Hotel in Dubai sowie bis Ende 2018 zwei weitere Objekte in Abu Dhabi und auf den Malediven zu seinem Portfolio hinzufügen. Dadurch wird das Bestreben von Rixos, sein Geschäft in diesen wesentlichen Resort-Märkten auszubauen, zusätzlich hervorgehoben.

Maßgenschneiderter Service

Neben Rixos gibt es nur eine Handvoll weiterer namhafter Resort-Marken in der Region, zu deren Kunden sowohl Urlauber im High-End-Segment als auch Gruppenreisende gehören. Rixos ist dank seiner erstklassigen Einrichtungen, Restaurants und Veranstaltungsstätten weithin als eine der führenden Marken für Luxus-Urlaubsziele im Nahen Osten und der Türkei bekannt. Jedes einzigartige Objekt vermag es, die Traditionen seiner Umgebung einzufangen und gleichzeitig das für das Unternehmen typische Erlebnis, unvergessliche Sinneseindrücke und ein unübertroffenes Maß an maßgeschneidertem Service anzubieten. Das Portfolio von Rixos umfasst auch bemerkenswerte Wahrzeichen wie das Rixos Premium Belek in der Türkei und das Rixos The Palm in Dubai. Darüber hinaus hat Rixos in den größten Erlebnispark in der Türkei investiert, The Land of Legends Theme Park, der im Juli 2016 in der Tourismushauptstadt Antalya seine Tore öffnete. Das Joint Venture wird für den Betrieb des Hotels im Erlebnispark verantwortlich sein.