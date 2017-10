News | 05.10.2017

Best Western Hotels Central Europe GmbH

Andreas Westerburg verantwortet Hotel Development und Services

Die Best Western Hotels Central Europe GmbH baut den Bereich Hotel Development aus und startet mit neuer Struktur und personellen Veränderungen durch. Andreas Westerburg hat als Head of Hotel Development und Hotel Services die Leitung der Gesamtabteilung übernommen, zu der neben dem Bereich Hotel Development auch das Qualitätsmanagement, der Hotel Support sowie die Best Western Akademie gehören.

Bild: Best Western

Bei der Best Western Hotels Central Europe GmbH geht die Abteilung Hotel Development mit einer neuen Struktur und personellen Ausbau an den Start, um die Expansion in den zehn Ländern Deutschland, Kroatien, Liechtenstein, Luxemburg, Österreich, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Tschechien und Ungarn voranzutreiben und bestehenden Hotels eine noch bessere Dienstleistung anbieten zu können. Andreas Westerburg verantwortet als Head of Hotel Development und Hotel Services die gesamte Abteilung, zu der die einzelnen Bereiche Hotel Development, Qualitätsmanagement, Hotel Support, die Best Western Akademie sowie das Regionalbüro in Wien, das von Ivona Meissner geführt wird, gehören. Westerburg berichtet weiterhin direkt an Marcus Smola, Geschäftsführer Best Western Hotels Central Europe GmbH.

Personeller Ausbau des Hotel Developments

Das Team des Bereichs Hotel Development ergänzen neu Alexander Teichert, der den Bereich Hotelentwicklung verantwortet, und Jörg Englerth, der den Bereich Qualitätssicherung führt. „Mit der neuen Lösung werden wir einerseits den steigenden Anforderungen der Betreuung der Hotels noch besser gerecht. Andererseits tragen wir der steigenden Nachfrage von Hotels nach einem Markenanschluss Rechnung und können die Expansion unserer Marke effektiver vorantreiben. Das Spezialwissen von drei sehr erfahrenen Mitarbeitern wird in der jetzigen Struktur effizient zusammengeführt“, erklärt Marcus Smola, Geschäftsführer von Best Western Hotels Central Europe, die Umstrukturierung.

Andreas Westerburg verantwortet als Direktor Hotel Development und Hotel Services nun die gesamte Abteilung. Wie in seiner vorherigen Position ist er weiterhin für die Erweiterung des Hotelportfolios, die Einführung neuer Hotelmarken sowie den Ausbau der Beziehungen zu Hotelinvestoren, Entwicklern und Hotelmanagementgesellschaften verantwortlich. Bevor Westerburg zu Best Western Hotels Central Europe gekommen ist, hat er unter anderem die Expansion für SRS Worldhotels in Europa vorangetrieben und die Markteinführung von NH Hotels in Zentraleuropa und Italien begleitet. Zuletzt hat er als Vertriebsdirektor bei Hilton in Zentral- und Nordeuropa den Markteintritt diverser Marken verantwortet.

Alexander Teichert ist als neuer Direktor Hotelentwicklung neben Andreas Westerburg für den erfolgreichen Ausbau des Hotelportfolios mit dem Schwerpunkt auf Individualhotellerie verantwortlich. Sein Weg bei Best Western begann 2009 als Verkaufsdirektor Geschäfts- und Gruppenreisen. Von 2013 bis heute war er als er für strategische Partnerschaften in den Segmenten Corporate und MICE zuständig. Vor seinem Wechsel zu Best Western war Teichert bei InterContinental in Köln und Düsseldorf als Director of Corporate Sales tätig. Ivona Meissner ist als Direktorin Regionalbüro Wien für die Expansion in den Ländern Österreich, Slowenien, Slowakei, Tschechien, Kroatien und Ungarn verantwortlich. Jörg Englerth betreut neu als Direktor Qualitätssicherung das Qualitätsmanagement und die Beratung der bestehenden Hotels und führt das Team der Qualitätsprüfer. Auch Englerth ist bei Best Western ein bekanntes Gesicht: Vor 16 Jahren startete der ausgebildete Hotelkaufmann als Marketing Direktor Touristik und war zuletzt als Senior Manager Qualitätssicherung und Member Support tätig. Zuvor war er als Produktmanager im damaligen Radisson SAS Hotel Schloss Fleesensee tätig. Der Schwerpunkt seiner neu gewonnen Aufgabe liegt auf der Betreuung bestehender Best Western Hotels.