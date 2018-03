Hotelbetrieb | 14.03.2018

Miele

App erleichtert Arbeitstag in der Hotelwäscherei

Mit einer komfortablen und vielseitigen App will Miele den Arbeitsalltag in der Hotelwäscherei erleichtern.

Bild: Miele

Mit der App können per Tablet oder Smartphone nicht nur laufende Waschvorgänge kontrolliert werden, auch die Archivierung von Prozessdaten wird erstmals möglich: Mit der App, die für Android-Geräte verfügbar ist, kann jederzeit mobil abgerufen werden, welche Waschmaschinen gerade in Betrieb sind und wie lange deren Programme noch laufen. Störungen werden in Echtzeit automatisch angezeigt, so dass unverzüglich für Abhilfe gesorgt werden kann. Im Archivbereich lassen sich die Waschläufe mit ihren Programmen und deren Verbrauchswerten an Wasser und Energie über mehrere Tage hinweg aufrufen. Die App zum kostenlosen Download kommuniziert mit allen Miele-Waschmaschinen.

www.miele-professional.de