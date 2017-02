News | 10.02.2017

ITB 2017

Arcotel stellt auf Tourismusmesse neue Hotelprojekte vor

Arcotel ist auf der weltweit größten Tourismusmesse in Berlin vertreten. Von 08. bis 12. März 2017 präsentiert die Hotelgruppe ihre neuen Hotelprojekte in der Halle 9/210.

Bild: Arcotel Hotels & Moons

Arcotel Hotels präsentiert sich auf der ITB Berlin 2017 mit einem größeren Messestand in der Halle 9/210. Die Hotelgruppe stellt zwei außergewöhnliche Projekte vor.

Zwei neue Projekte

Im August 2017 eröffnet mit dem Arcotel Donauzentrum das dritte Hotel in Wien, zusätzlich übernimmt Arcotel das Management für das erste Haus einer brandneuen Hotelmarke mit dem Namen MOOONS. Am Wiener Hauptbahnhof eröffnet MOOONS im Frühjahr 2018. Vorstand der Arcotel Hotel AG, Martin Lachout, freut sich auf zahlreiche interessierte Besucher und Kunden. Für einen persönlichen Austausch auf der ITB stehen ebenso Rudolf Hausegger, Geschäftsführer der Arcotel Hotels & Resorts GmbH und Director of Sales sowie Stefan Hitzler, COO von MOOONS, zur Verfügung. Termine können gerne vorab vereinbart werden.

ARCOTEL Donauzentrum Wien

158 gemütliche Zimmer und Suiten, fünf coole Seminarräume, Chill-out-Area, Co-Working Space und vieles mehr erwartet Gäste ab August 2017. Business Rocker, Shopaholics und Traveller sind im ARCOTEL Donauzentrum Wien gut aufgehoben: Das 4-Sterne-Hotel liegt direkt im größten Shopping- und Entertainmentcenter Wiens, dem Donau Zentrum, sowie nahe des Erholungsgebiets der Donau. Moderne Technologie, schneller Service und eine hippe Atmosphäre sind hier tonangebend. Entspannungs- und Wohlfühlakzente setzt die Farbe Grün in den Zimmern und öffentlichen Bereichen. Während die Bauarbeiten auf Hochtouren laufen, ist das dritte ARCOTEL in Wien für Gäste mit einem Early-Bird-Angebot buchbar.

MOOONS managed by ARCOTEL

Vergangenen November erfolgte der offizielle Spatenstich für das neue Boutique-Hotel MOOONS. Anfang 2018 soll das Hotel am Wiedner Gürtel 16 im 4. Wiener Gemeindebezirk eröffnet werden. Die Initiatoren und Eigentümer Michael Davidson von Bridge Group und Arch. Dipl.-Ing. Marius Moser von Moser Architects verwirklichen mit MOOONS ein neues Hotelkonzept, das leistbaren Luxus und elegantes Design mit einem aufregenden Gastronomiekonzept und smartem Service verbindet. Das operative Hotelmanagement übernimmt ARCOTEL Hotels. Bereits in der Phase der Projektentwicklung wurde seitens ARCOTEL wertvoller Input in Bezug auf die operative Optimierung eingebracht.