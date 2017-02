Hotelbetrieb | 09.02.2017

KWC auf der Internorga 2017

Armaturen für (Profi-)Küche und Bad live erleben

Gepflegte Gastlichkeit in Hotel und Gastronomie setzt zuverlässige Geräte in der Profiküche voraus. Zusätzlich zu seiner Gastro-Kompetenz zeigt KWC seine Expertise auch in den Details für Küchen-Armaturen für Privathaushalte sowie für Bad-Armaturen im privaten und halböffentlichen Einsatz.

Bild: KWC

Der Schweizer Armaturenhersteller präsentiert seine Neuentwicklungen auf der Internorga 2017 in Halle A3, Stand 420. Zuverlässige Küchengeräte sind das A und O im Gastronomiegewerbe. Im hektischen Küchenalltag müssen sie hohen Belastungen zuverlässig standhalten, einwandfrei funktionieren und bedienungsfreundlich sein.

Für jeden Einsatz die passende Lösung

Ob Zweigriffmischer, Hebelmischer, Geschirrbrausen und Thekenarmaturen, KWC bietet für jeden Einsatzbereich das passende Produkt. Zusätzlich zu Neuheiten im Gastro-Bereich zeigt der Schweizer Armaturenhersteller auf der Internorga auch Neues aus dem Sortiment seiner Küchen- und Badarmaturen für Privathaushalte.