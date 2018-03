Hoteldesign + Interieur | 02.03.2018

Glatz

Auf Maß und in neuen Standardgrößen

Der Schweizer Schirmhersteller Glatz erweitert seine „Palazzo“-Modellfamilie.

Bild: Glatz

Abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse in der Gastronomie und Hotellerie lassen sich die Varianten „Style“, „Noblesse“ und „Royal“ in diversen Sondergrößen auf Maß anfertigen. Zusätzlich sind drei „Style“- und zwei „Royal“-Schirme als neue Standardformate erhältlich. Als optionale Zusatzausstattung bietet der Hersteller unter anderem Heizung und LED-Beleuchtung für seine Kollektionen an. Die Großschirme schützen nicht nur vor Sonne und Regen, sondern bieten auch einen UV-Schutz von über 98 Prozent. In windexponierten Lagen trotzt der „Palazzo Royal“ mit einem Schirmdach von 5 x 5 Meter Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km/h. Die Mitarbeiter profitieren von einer komfortablen Fernbedienung, die einen integrierten Motor steuert und das Schirmdach auf Distanz öffnet und schließt.

www.glatz-sonnenschirm-shop.de