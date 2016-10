Homepage | 05.10.2016

Internationaler Expansionskurs im Blickpunkt

Aus Steigenberger Hotel Group wird Deutsche Hospitality

Bild: Screenshot

Die Steigenberger Hotels AG ist eine Gesellschaft mit Tradition, die international auf Wachstumskurs ist. Für die Erschließung neuer Märkte verändert das Unternehmen seine Markenarchitektur und bündelt seine drei Hotelmarken unter einer neuen Dachmarke: Deutsche Hospitality.

Dazu Puneet Chhatwal, CEO der Steigenberger Hotels AG: „Diese zwei Worte vereinen unsere deutschen Wurzeln mit einer internationalen Vision. Die neue Dachmarke ist ein entscheidender Hebel, um Dynamik zu entfalten, international zu expandieren und Innovationen voranzutreiben.“

Drei Marken unter einem Dach

Deutsche Hospitality eint unter ihrem Dach drei Hotelmarken: die Steigenberger Hotels and Resorts stehen für Luxus und Gastfreundschaft in Vollendung, das zukunftsweisende Konzept Jaz in the City präsentiert sich jung, urban und ganz nah dran am pulsierenden Leben der Stadt und die IntercityHotels liegen im Herzen der schönsten Städte Deutschlands mit bester Anbindung an wichtige Verkehrsknotenpunkte. Damit ist Deutsche Hospitality eine starke Dachmarke, unter der weitere Hotelmarken angesiedelt werden können. Durch ihren internationalen Klang schafft sie beste Voraussetzungen, um neue Standorte zu erschließen.

Insgesamt 116 Hotels

Die neue Dachmarke ist ein klares Bekenntnis zu den Markenwerten: Deutsche Hospitality versteht sich als internationale, dynamische Markenfamilie, die sich durch Attribute wie Leidenschaft, Perfektion, Caring, Tradition und Vision auszeichnet. Deutsche Hospitality positioniert sich nicht nur als exzellenter Gastgeber, sondern auch als attraktiver Arbeitgeber, der seine Mitarbeiter rund um den Globus begeistert.Unter dem Dach von Deutsche Hospitality befinden sich insgesamt 116 Hotels in zwölf Ländern auf drei Kontinenten. Davon sind 20 Hotels im Bau oder in Planung.Das Portfolio der Steigenberger Hotels and Resorts umfasst 56 faszinierende Standorte rund um den Globus. Die Marke steht für Luxus und Gastfreundschaft in Vollendung. Von historischen Traditionshäusern über lebendige Stadtresidenzen bis hin zu Wellness-Oasen inmitten der Natur – so weit reicht das Angebot mit dem unverwechselbaren Steigenberger-Charme. Jüngst eröffneten das Steigenberger Hotel Köln sowie das Steigenberger Airport Hotel Istanbul (Türkei). In diesem Jahr folgen mit dem Steigenberger El Tahrir in Kairo und dem Steigenberger Alcazar in Sharm el- Sheikh (beide Ägypten) zwei Betriebe außerhalb Europas.

Jaz in the City seit 2015

Das erste Haus der Marke Jaz in the City hat bereits Ende 2015 geöffnet – in Amsterdam bietet es seinen Gästen Lifestyle pur! Das aufregende, neue Konzept präsentiert sich jung, urban und ganz nah dran am pulsierenden Leben der Stadt. Die Marke verbindet Design, Musik und Genuss zu einem mitreißenden Gesamterlebnis. Spontane musikalische Einlagen in der Lobby machen das Hotel zur Bühne und den Aufenthalt zum Ereignis. Jaz in the City bietet noch mehr: ein cooles, modernes Design der Zimmer, einen perfekten Service und die neuesten Trends aus der lokalen Food- und Drinks-Szene. Der Gast findet hier modernste Technik: So kann man per Smartphone-App ein- und auschecken und die Zimmertüren öffnen. Das zweite Jaz-Hotel wird im Frühjahr 2017 in Stuttgart eröffnen.

Neuer Außenauftritt

Die 39 Häuser der Marke IntercityHotel befinden sich im Herzen der schönsten Städte Deutschlands und anderer internationaler Destinationen. Die modernen Stadthotels garantieren Komfort der gehobenen Mittelklasse und liegen jeweils nur wenige Gehminuten entfernt von zentralen Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen oder Airports. Das besondere Extra: Mit dem FreeCityTicket können Hotelgäste den öffentlichen Nahverkehr kostenfrei nutzen – Mobilität auf ganzer Linie. Im Juli 2016 nahm in Salalah im Oman das erste IntercityHotel außerhalb Europas den Betrieb auf. In den kommenden Monaten stehen Neueröffnungen in Qingdao (China), Braunschweig und Duisburg an. Die Veränderungen betreffen den Außenauftritt der Hotelgruppe. Alle Gesellschaften, wie beispielsweise die Steigenberger Hotels AG, die IntercityHotel GmbH oder die Jaz Hotel GmbH, behalten ihre eingetragenen Namen und die Gesellschafterstruktur ändert sich nicht.