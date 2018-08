News | Ausgabe 05/2018

Koncept Hotels

Ausgezeichnet: Kölner Start-up-Hotel erhält Digital Leader Award 2018

Das Kölner Start-up Koncept Hotels gewinnt den Digital Leader Award.

Bild: Koncept Hotels_Cornelius Gollhard

In der Klasse „Märkte neu erfinden“ würdigte die Jury die „ganzheitliche und sympathische Umsetzung“ von „Deutschlands digitalstem Hotel“. Die Experten-Kommission des Digital Leader Awards zeichnet damit erstmals ein Tourismus-Unternehmen mit dem Award aus. Ausgezeichnet werden die bundesweit besten Digitalisierungsprojekte von Großunternehmen, Mittelständlern und Start-ups, die in bestehenden Märkten durch Produkte und Dienstleistungen neue Kundenerfahrungen generieren. Während in den zurückliegenden Jahren Großunternehmen wie Daimler, Lufthansa, der FC Bayern München oder Bosch ausgezeichnet worden waren, stand mit Koncept Hotels 2018 ein echtes Start-up unter den Finalisten. Co-Founder Martin Stockburger zeigte sich stolz, sich mit seinem kleinen Team in diesem Feld durchgesetzt zu haben. „Die digitale Transformation stellt die Wirtschaftswelt auf den Kopf: Nicht die großen, bekannten Hotelmarken gewinnen diesen Preis der Technologieführerschaft, sondern wir als kleines Start-up.“ Die Idee der Umnutzung eines zuvor von einem katholischen Schwestern-Orden als Gästehaus genutzten Gebäudes in ein volldigitalisiertes Mikro-Hotel, das ohne Mitarbeiter vor Ort betrieben wird, wurde 2017 von Koncept Hotels entwickelt. Hotel+Technik stellt in der nächsten Ausgabe die Idee von Koncept Hotels näher vor.

www.koncepthotels.com