Hoteltechnik + Architektur | Ausgabe 04/2018

Eloma

Backen und Kochen mit dem Master

Mit der „Backmaster-Edition“ des Kombidämpfers „Genius“ hat Eloma nun einen Alleskönner im Sortiment.

Bild: Eloma

Egal, was Kunden frisch serviert werden soll, der „Genius“ kriegt es gebacken: Die grafische Benutzeroberfläche mit Backmodus ist individualisierbar für jeden Einsatz und Bediener. Vorhandenes Equipment kann weiterhin genutzt werden, da die „Backmaster-Edition“ mit Einhängegestell mit Bäckernorm-Maßen ausgestattet ist. Der Wechsel in den Kochmodus ist durch einen einfachen Fingertipp möglich. Somit können mit dem Gerät sämtliche Anwendungen eines Gastronomie-Tages abgedeckt werden. Außerdem kann die Edition als Mixstation mit einem „Genius“ in der Standardausführung kombiniert werden. Die passende „Multi-Öko-Haube“, die nicht übersteht, kondensiert den Dampf aus dem Abluftrohr und führt das Kondenswasser über den Wasserablauf ab. Durch den optionalen Linksanschlag passt sich das Gerät an alle räumlichen Gegebenheiten an.

