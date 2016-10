News | 27.10.2016

Til Schweiger wird Hotelier

barefoot Hotel am Timmendorfer Strand eröffnet 2017

Der Startschuss für die Umbaumaßnahmen zum ersten barefoot Hotel an der Lübecker Bucht ist gefallen. Aus dem ursprünglichen Objekt des 19. Jahrhunderts will Til Schweiger ein Hotel mit Seele machen, das 57 Zimmer unterschiedlicher Größe beherbergt und mit ausgewählten Lieblingsprodukten des Schauspielers und Regisseurs einrichtet ist.

Bild: barefoot hotel

In unmittelbarer Nähe zum Timmendorfer Strand soll sich der Gast vom ersten Moment an zu Hause fühlen. Geplant ist demnach ein naturverbundenes Hotel, das "toll zur Küste passt - mit intensivem und eigenem Charakter".

Ganzheitliches Lebensgefühl

Es geht nach Angaben Schweigers um das ganzheitliche Lebensgefühl, das er bereits mit seiner Interior- und Lifestyle-Marke Barefoot Living verfolgt – ein Mix aus Malibu, Hamptons und Mallorca. In der Pressenotiz heißt es weiter: "Tauchen Sie ab in die Lebenswelt des barefoot Hotels an der Lübecker Bucht, in der Sie sich bewegen und gut fühlen werden." Die Eröffnung ist im Frühjahr 2017 geplant.