News | 16.02.2017

Bis zu 15 Neueröffungen pro Jahr in Deutschland geplant

B&B Hotelgruppe bleibt auf Wachstumskurs

Die B&B Hotelgruppe plant eigenen Angaben zufolge bis zu 15 Neueröffungen pro Jahr in Deutschland und die Expansion in weitere Märkte. 2017 wird das 100. B&B Hotel in Deutschland eröffnet. Damit sei das Unternehmen die derzeit am schnellsten wachsende Hotelgruppe im Economy-Segment.

Bild: B&B Hotels/ Mario Andreya

„Wir werden unser Portfolio in den nächsten Jahren ständig vergrößern und planen in Deutschland pro Jahr etwa 15 Neueröffnungen“, erklärt Max C. Luscher, Geschäftsführer der B&B HOTELS GmbH. Ab 2018 erfolgt die Expansion nach Österreich. „Hohe Qualität bei transparenter Preisstruktur und schnelle Buchungswege sind einige der Erfolgsfaktoren. B&B HOTELS ist und bleibt das am höchsten standardisierte Hotelprodukt im Markteinstiegsegment, dem Economybereich“, so Max C. Luscher.

"Stark und krisenresisten"

2017 erfolgen noch Eröffnungen an Knotenpunkten wie Rosenheim, Bremen und Berlin. Im Fokus der Expansion stehen Mittel- und Großstädte sowie Metropolregionen mit guter Verkehrsanbindung. Die schnelle Erreichbarkeit von Restaurants, Flughäfen und den wichtigsten Sehenswürdigkeiten haben ebenfalls eine große Bedeutung. „Die flächendeckende Verbreitung der einzelnen Hotels in ganz Deutschland – sowohl in großen als auch in kleineren Städten mit weniger als 100.000 Einwohnern – hebt uns nicht nur von Mitbewerbern ab, sondern macht uns auch stark und krisenresistent. Beweisen lässt sich das durch unser Umsatzwachstum, das auch 2016 im zweistelligen Bereich lag“, so Max C. Luscher.

30 Neueröffnungen international

Mit dem Private Equity-Unternehmen PAI Partners hat die Groupe B&B Hôtels im März 2016 einen starken Partner als Mehrheitseigner hinzugewonnen, der den großangelegten Wachstumskurs fördert. Auf internationaler Ebene plant die Gruppe 30 Neueröffnungen pro Jahr. Neue Märkte wie die Schweiz, Belgien, die Niederlande und Brasilien sollen in den nächsten Jahren besetzt werden.