Hotelmanagement | 17.05.2017

Hotel App Conichi

Beacon-Technolgie sorgt für komfortablere Abläufe

Das Berliner Designhotel Ku‘ Damm 101 nutzt die Beacon-Technolgie von Conichi und ermöglicht seinen Gästen dank der Bedienung über eine App, schnellere und damit komfortablere Abläufe und einen entspannteren Aufenthalt im Hotel.

Bild: Conichi

Das Ku’ Damm 101 ist für Städtereisende und Businessgäste ein attraktives Ziel. Um die ideale Lage bei gleichzeitiger Stadt- und Messenähe noch schneller und effektiver nutzen zu können, bietet das Ku‘ Damm 101 Hotel allen Gästen jetzt den Service von Conichi an.

An- und Abreise vorab organisieren

Durch die Hotel App Conichi können die Gäste schon vorab An- und Abreisezeit an das Hotel übermitteln, einen Express Check-in/out durchführen und Bezahlungen schnell und unkompliziert per App tätigen. Das übermitteln der Gäste-Präferenzen an das Hotel Ku‘ Damm 101 ermöglicht es dem Hotelteam zusätzlich einen auf den Gast abgestimmten und persönlichen Hotelaufenthalt vorzubereiten. Das Ku’ Damm 101 wird jetzt durch den Einsatz der bluetooth-basierten Beacon-Technologie dem Standard der digitalen Reisegeneration gerecht. Gast und Hotel profitieren so von der mobilen Kommunikation bei der der Gast im Mittelpunkt steht.