News | 24.07.2017

GCH Hotel Group

Benjamin Eichner führt das Radisson Blu Badischer Hof Hotel

Europas erstes Grandhotel hat einen neuen Direktor: Ab sofort steht das Radisson Blu Badischer Hof Hotel in Baden-Baden unter der Leitung von Benjamin Eichner.

Bild: GCH Hotel Group

Der 40-jährige Hotelfachmann kommt aus dem Best Western Hotel Frankfurt Airport Neu-Isenburg, das er in gleicher Position unter das Dach der neuen Marke und in das Portfolio der GCH Hotel Group integrierte. Eichner blickt auf mehr als 15 Jahre Erfahrung in der internationalen Hotellerie zurück und war lange für die Carlson Rezidor Hotel Group in Russland tätig. Im 162 Zimmer und Suiten großen Radisson Blu Badischer Hof Hotel – es wurde 2016 umfangreich renoviert und vor wenigen Wochen ergänzend zu seinen vier Sternen mit dem Zusatz „Superior“ ausgezeichnet – führt Eichner ein Team von 55 Mitarbeitern. „Mein Ziel ist es, dieses traditionsreiche Haus mit seiner mehr als 200-jährigen Geschichte als eines der führenden Hotels und ‚moderne Grand Dame’ in der Kurstadt zu etablieren“, so der neue Direktor.

International erfahren

Benjamin Eichner legte die Prüfung zum Hotelfachmann (Hotel Königshof in München) im Jahr 2000 mit Auszeichnung ab. Seine berufliche Karriere startete er anschließend als F&B Controller im Arabella Sheraton Grand Hotel München, als F&B Coordinator im Arabella Sheraton Four Points München und ging 2002 auf ein Kreuzfahrtschiff der Celebrity Cruises (Assistant Food Manager). Ein Jahr später wechselte er zur Carlson Rezidor Hotel Group, wo er als F&B Manager im Radisson Blu Schwarzer Bock Hotel Wiesbaden verantwortlich zeichnete. Zwischen 2006 und 2014 lebte und arbeitete Eichner in Russland: im Radisson Blu Royal Hotel, im Park Inn Hotel Pulkovskaya (beide in St. Petersburg), als General Manager im Park Inn Veliky Novgorod, danach in gleicher Position in den Park Inn by Radisson Hotels in Astrakhan und Azerbaijan sowie vor seiner Rückkehr nach Deutschland im Radisson Blu Hotel Chelyabinsk. Benjamin Eichner hat zahlreiche Trainings und Leadership-Programme an der Carlson Rezidor Hotel Group Business School absolviert.