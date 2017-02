Hoteltechnik + Architektur | 21.02.2017

Eloma auf der Internorga

Bewährter Kombidämpfer für unkompliziertes Arbeiten

Der neue Multimax von Eloma setzt den Siegeszug des bewährten Kombidämpfers Multimax A und B fort. Hauptaugenmerk liegt auf der Reduktion auf das Wesentliche. Dies erleichtert das Handling und macht den Kombidämpfer zum optimalen Gerät für den kompetenten und erfahrenen Koch in der professionellen Küche.

Bild: Eloma

Selbstbestimmt kochen

Der Küchenchef kann sich auf sein Handwerk konzentrieren und selbstbestimmt kochen. Und genau das stand bei der Entwicklung des MULTIMAX im Vordergrund: den Koch auf Augenhöhe zu unterstützen.´Schauen Sie sich auf der Internorga an, was ein echter Dämpfer ist! Besuchen Sie Eloma und entdecken Sie das neue Messekonzept und den neuen Auftritt. Wie gewohnt finden Sie Eloma in Halle A4, Stand 405.