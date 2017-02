News | 23.02.2017

Expedia Lodging Partner Services (LPS)

Björn Vöhl neuer Direktor Marktmanagement DACH

Björn Vöhl hat die Position des Direktors Marktmanagement für Deutschland, Österreich und Schweiz bei Expedia Lodging Partner Services (LPS) übernommen.

Bild: Expedia

Nach einem BWL-Studium mit Schwerpunkt Tourismusmanagement in Trier und einem Studium der Finanzen und Marketing in den USA begann Vöhl seine Karriere bei der Bertelsmann Gruppe im Key Account Team für den Kunden Google.

International tätig gewesen

Anschließend wechselte er zur Egmont Media Group, wo er u.a. in der Leitung des Inhouse Consultings, im globalen Partnermanagement, im strategischen Einkauf von Lizenzen sowie im Aufbau und Management verschiedener Firmen in Asien und Afrika tätig war. Nach seiner Rückkehr nach Deutschland leitete er den strategischen Einkauf bei Amazon Deutschland in einer der weltweit größten Kategorien. Björn Vöhl, geboren am 22. Mai 1976 in Berlin-Steglitz, ist verheiratet und lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen im Osten von München.