News | 11.05.2017

Boutique-Marke Ascend Hotel Collection

V8 Hotel Köln @MOTORWORLD eröffnet 2018 in Köln

Die seit 2008 expandierende Boutique-Marke Ascend Hotel Collection eröffnet Anfang 2018 das erste deutsche Haus. Das neue V8 Hotel Köln @MOTORWORLD wird Teil der Erlebnis- und Eventlocation rund um das Thema Mobilität, die im Frühjahr 2018 eröffnen soll.

Bild: Rendering MOTORWORLD Köln-Rheinland

Das V8 Hotel Köln @Motorworld greift das Thema „Bewegung zu Lande und zu Luft“ auf und verfügt über 110 Zimmer, eine Suite und fünf Carlofts. Die Carlofts zeichnet alle ein besonderes Highlight aus: Sie ermöglichen es, direkt neben dem eigenen Zimmer zu parken. Zehn Zimmer sind in Form von Themenzimmern gestaltet. Betrieben wird das 4-Sterne-Hotel als Garni von der fortuna hospitality GmbH & Co. KG in Kooperation mit der fidelis hospitality GmbH. Gastronomie und Tagungsräumlichkeiten werden durch die Motorworld abgedeckt.

Start an wirtschaftlich dynamischem Standort



Georg Schlegel, Geschäftsführer Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa, ist von dem neuen Standort der Soft-Brand Ascend Hotel Collection überzeugt: „Die Ascend-Häuser zeichnet ein ganz individueller Charme und Charakter aus. Deshalb fügt sich das thematisch an der Motorworld orientierte Hotel ideal in das hochwertige Portfolio der Boutique-Marke ein. Ascend ist die ideale Softbrand für Hotels, die ihre individuelle Identität und Eigenständigkeit in den Vordergrund stellen und sich dennoch der Unterstützung durch eine internationale Marke sichern wollen.“ Die Marke Ascend Hotel Collection wurde im Jahr 2008 gegründet und zählt weltweit mittlerweile mehr als 170 Häuser in stark nachgefragten Business- und Freizeitdestinationen wie New York, Miami, Napa Valley, Sydney oder Stockholm. Im vergangenen Jahr kamen in Europa erstmals Häuser im schottischen Edinburgh und in der Türkei hinzu. Hier machte das Haus auf der Halbinsel Cesme am Alacati Beach den Anfang, zwei weitere Hotels in Ayvalik, Cunda Island, und in Mazi, südlich von Bodrum, befinden sich bereits in Planung.





Event-, Medien- und Tagungsschwerpunkt



Das V8 Hotel Köln @Motorworld befindet sich auf dem ehemaligen Flughafen Butzweilerhof im Stadtteil Ossendorf in Kölns Nordwesten. Neben bedeutenden Medienzentren sind hier weitere 400 Unternehmen verschiedener Branchen beheimatet. Zu den öffentlichen Bereichen zählen der Frühstücksraum mit Terrasse, eine Lobbybar, ein Board Room für Besprechungen sowie eine Bibliothek. Das Hotel wird Teil der Motorworld Köln-Rheinland, einer Erlebniswelt der Mobilität. Das Konzept stellt automobile Raritäten, Old- und Youngtimer sowie Supercars in den Fokus aller Angebote am Standort. Dazu zählen Händler, Werkstätten, Dienstleister, Gastronomie, Tagungen und Events. Marc Baumüller, Geschäftsführer der Motorworld Köln-Rheinland, ist begeistert von einem ganz besonderen Glanzstück: „Highlight wird die Private Collection des siebenfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher, die als Dauerausstellung neben Pokalen und Erinnerungsstücken auch zahlreiche seiner Formel-1-Boliden zeigt und Interessierten kostenfrei zugänglich macht.“