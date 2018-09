News | Ausgabe 05/2018

G+H Isolierung

Brandschutz für Bewegungsfugen

Bauteilfugen in Wänden und Decken von Gebäuden sowie Infrastrukturbauten können zum Sicherheitsrisiko werden, wenn sich Feuer und Rauch darüber in die angrenzenden Bereiche ausbreiten.

Bild: G+H Isolierung GmbH

Eine mögliche Lösung: die patentierte Brandschutzlösung für Bewegungsfugen „Pyrodom“ von G+H Isolierung. Das allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis (adP) wurde nun um weitere fünf Jahre verlängert. Neben dem Einsatz für Deckenfugen ist auch die Ausführung bei Wandfugen sowie Wand-Decken-Anschlüssen möglich. „Pyrodom“ verspricht Schutz für Fugenbreiten von bis zu 200 Millimetern und kompensiert Bauwerkbewegungen in allen drei Achsen. Die Lösung ist bis zur Feuerwiderstandsklasse F120 und insbesondere auch für Fugen zugelassen, in denen sich noch Verschmutzungen, Reste von Altmaterial oder gar brennbare Stoffe befinden. Somit eignet sie sich nicht nur für den Einsatz in Neubauten, sondern erleichtert ebenso das Nachrüsten im Bestand, da aufwendiges Entfernen von Materialien aus den Fugen entfällt.

