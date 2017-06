News | 02.06.2017

Christoph Michl übernimmt im Juli die Führung als CEO

Der CFO der Schörghuber Unternehmensgruppe, Christoph Michl, übernimmt als Nachfolger von Reinhold Weise zum 1. Juli 2017 in Personalunion die Führung des Unternehmensbereichs Hotel.

Bild: Arabella Hospitality

Seit mehr als 20 Jahren ist Christoph Michl bereits für das Münchner Familienunternehmen tätig. Nach seinen Studien des Brauwesens und der Getränketechnologie an der Technischen Universität München Weihenstephan und der Wirtschaftswissenschaften an der Hochschule St. Gallen und einer ersten beruflichen Station im Controlling der Henninger Bräu in Frankfurt am Main trat er 1997 als Controller in die Schörghuber Unternehmensgruppe ein.

Leiter Controlling ab 2005

2005 wechselte er als Leiter Controlling der Arabella Hotel Holding International, der heutigen Arabella Hospitality, sowie parallel als Mitglied der Geschäftsleitung der ArabellaSheraton Hotelmanagement in den Unternehmensbereich Hotel. Von dort kehrte Michl 2009 als Leiter Beteiligungsmanagement und Geschäftsführer der Schörghuber Corporate Finance in die Konzernholding zurück, deren Vorstandsmitglied er seit 2012 ist. Darüber hinaus fungiert er seit 2014 als Vorsitzender des Verwaltungsrates der Arabella Hospitality.

Dank an Reinhold Weise

Reinhold Weise wird im Rahmen dieser Nachfolgeregelung zum 30. Juni 2017 aus der Arabella Hospitality ausscheiden. Weise hatte vor 28 Jahren als Empfangsdirektor des Arabella Grand Hotels Frankfurt, dem heutigen Westin Grand Frankfurt, seine berufliche Laufbahn in der Arabella Gruppe begonnen. Sein Karriereweg brachte ihn über verschiedene Zentralfunktionen der Arabella Gruppe in die Führungsverantwortung zunächst verschiedener einzelner Hotels, die später als Area Manager auf mehrere Hotels erweitert wurde. Im Oktober 2010 wurde Reinhold Weise schließlich zum CEO der Arabella Hospitality berufen und war damit verantwortlich für alle Hotelbetriebe der Schörghuber Unternehmensgruppe im In- und im Ausland. “Wir danken Herrn Weise ausdrücklich für die großen Verdienste der vergangenen Jahre und die vorbildliche Loyalität, die er über all die Jahre dem Unternehmen entgegengebracht hat. Herr Weise hat wesentlich zur erfolgreichen Entwicklung des Hotelbereiches beigetragen und kann mit Stolz auf ein erfülltes Berufsleben bei der Schörghuber Unternehmensgruppe zurückblicken“, würdigt Christoph Michl für den gesamten Holdingvorstand die Verdienste des scheidenden CEO.