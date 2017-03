Hotelmanagement | 06.03.2017

The Student Hotel

Co-Living Modelle sind auf dem Vormarsch

TSH COLLAB im The Student Hotel Amsterdam City bietet flexible Arbeitsplätze, Angel Investoren Tische, Besprechungs- und Loungebereiche sowie ein Auditorium mit 150 Sitzen. TSH Mitglieder profitieren von den Vorteilen des The Student Hotel: Preisvorteile auf 574 Zimmer, Suiten und Studios, Swimming Pool, Profi-Fitnessraum, integrierte Restaurants und Bars, Fahrräder und Kontakt zu Tausenden talentierter internationaler Studenten.

Bild: The Student Hotel

Co-Working und Co-Living Modelle sind auf dem Vormarsch. Der heutige Launch des TSH COLLAB ist hierbei ein weiterer Meilenstein. Das The Student Hotel Amsterdam City ist die erste von 41 vollständig vernetzten Communitys (Complete Connected Communities), die Start-ups mit Smart Living vereinen.

Verbindende Idee

Erdacht von der The Student Hotel Gruppe und inspiriert durch das Bedürfnis nach hybriden Gemeinschaften wird TSH COLLAB zu Amsterdams lebenswertestem Arbeitsplatz. Durch das Zusammenführen der Trends Sharing Economy und Micro-Living definiert TSH COLLAB neu, wie globale Nomaden leben, arbeiten und ihre Freizeit verbringen wollen. The Student Hotel verbindet Studenten, Unternehmer, Privat- und Geschäftsreisende in Gemeinschaftsbereichen, die mit Designer Wohn- und Essbereichen sowie

Freizeiteinrichtungen aufwarten. Das Ergebnis: Ein inspirierendes Umfeld, das Zusammenarbeit und Ideenaustausch fördert.

Charlie MacGregor, Geschäftsführer The Student Hotel, erklärt: „Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit verschwinden immer mehr. Daher ist es für uns ein logischer Schritt,

unser bereits hybrid angelegtes Wohnkonzept um Einrichtungen zu erweitern, die Wohnen mit Freizeit- und Arbeitseinrichtungen verbinden. TSH COLLAB ist das letzte Puzzleteil

unserer Complete Connected Community von Studenten und Unternehmern, Start-ups und Freiberuflern. Sie alle teilen die Leidenschaft für Technologie, sind sozial und

serviceorientiert. Gäste sind rund um die Uhr umgeben von gleichgesinnten, motivierten Leuten, die eine wichtige Inspirationsquelle sind.“

574 Zimmer, Suiten und Studios

Verortet im Flaggschiff der The Student Hotel Gruppe, dem The Student Hotel Amsterdam City, bietet das erste TSH COLLAB flexible Arbeitsplätze, Angel Investoren Tische, ein

Auditorium mit 150 Plätzen, BedTalks* Gemeinschaftsbereiche, 574 Zimmer, Suiten und Studios, Swimming Pools, Profi-Fitnessraum, das Restaurant The Pool, Außenterrasse, Bar, Parkplatz, Fahrräder und vieles mehr, alles unter einem Dach.