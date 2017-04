News | 19.04.2017

Best Western Plus Hotel Steinsgarten

Cornelius Nimmesgern ist neuer Direktor in Gießen

Das Best Western Plus Hotel Steinsgarten in Gießen hat einen neuen Direktor: Seit Anfang April führt Cornelius Nimmesgern das Vier-Sterne-Hotel mit 122 Zimmern.

Bild: Best Western

Er hat den bisherigen Direktor Sven Appelt abgelöst, der im Zuge des Pächterwechsels des Gießener Vier-Sterne-Hotels an die B.W. Hotelbetriebsgesellschaft als Pächter und Direktor ins Best Western Hotel Wetzlar gewechselt ist. Bevor Nimmesgern als Direktor in das Gießener 122-Zimmer-Hotel kam, war er in den vergangenen acht Jahren als Direktor im Leonardo Royal Hotel Köln, vormals Holiday Inn Hotel, tätig.

Erfahrung als General Manager

Zuvor leitete der heute 51-Jährige als Direktor sieben Jahre lang das Vier-Sterne-Hotel Dorint Hotel Münster, das spätere Mercure Hotel Münster City. Der in Hannover geborene Hotelprofi blickt auf eine langjährige Erfahrung in der Hotellerie zurück. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem das Dorint Airport Hotel Hamburg und das Achat Hotel Zwickau, in denen er ebenfalls General Manager war. Außerdem war Nimmesgern in Median Hotel in Hannover/Lehrte sowie in den Radisson SAS Hotels in Berlin und Wiesbaden tätig. Erste Erfahrungen mit der Marke Best Western konnte der gelernte Hotelkaufmann bereits im damaligen Best Western Resident Hotel in Dresden als Resident Manager von 1993 bis 1995 sammeln.