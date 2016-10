News | 07.10.2016

Großangelegeter Umbau im Hotel Storchen Zürich

Countdown zum Spatenstich

Im renommierten Hotel Storchen Zürich steht mit den geplanten Umbauarbeiten zum Jahresbeginn 2017 ein großes Ereignis an. Mit einem Investitionsvolumen im zweistelligen Millionenbereich wird Architekt Patric Meier der P. Meier & Partner AG in Zusammenarbeit mit den Interior-Designern Ina Rinderknecht und Christoph Cavigelli das Erscheinungsbild des Hauses auffrischen.

Bild: Hotel Storchen Zürich

Der Storchen gehört seit Jahrhunderten zum Zürcher Stadtbild und war nicht selten Mittelpunkt geschichtsträchtiger Ereignisse der Limmatstadt. Doch auf seiner 650-jährigen Tradition ruht man sich im Storchen nicht aus; auch in der Zukunft soll das Haus „the place to be“ sein. Daher steht zu Beginn des kommenden Jahres ein 6-wöchiger Umbau auf dem Programm. Das Hotel soll sich ab Februar 2017 im neuen Erscheinungsbild präsentieren, es soll ein offenes Haus werden, ein Haus, in dem nicht nur Hotelgäste gerne verweilen.

Den Generationenwechsel spürbar machen

Um diesen Ambitionen und einem spürbaren Generationswechsel gerecht zu werden, wurden Patric Meier der P. Meier & Partner AG, seit 1990 für das Hotel Storchen zuständig, in Zusammenarbeit mit den Interior Designern Ina Rinderknecht und Christoph Cavigelli beauftragt, dem Traditionshaus an der Limmat ein frisches Aussehen zu verleihen. Zudem werden 90% der anfallenden Arbeiten von lokalen Auftragnehmern durchgeführt.

32 Zimmer in neuem Design

Vom 3. Januar bis zum 20. Februar 2017 wird der Storchen seine Türen schließen. So können alle Arbeiten kompromisslos, und ohne Gäste damit zu beinträchtigen, durchgeführt werden. Eine notwendige Maßnahme, da aufgrund des straffen Zeitplans teils bis zu 250 Personen auf der Baustelle zugegen sein werden. Nach dem Umbau werden sich 32 Zimmer, alle Korridore und das Treppenhaus im neuen Design präsentieren. Ebenso sind der gesamte Bereich des Erdgeschoßes mit dessen Eingangsbereich mit Rezeption, der Bar und der Hotellobby von der Renovation betroffen. Hier werden dank der eleganten Gestaltung eindrückliche Akzente gesetzt, die nicht nur Hotelgäste, sondern auch Passanten und Tagestouristen begeistern sollen. In der ersten Etage werden das Restaurant sowie die Banketträume und Bar neugestaltet, wobei neben einem frischen Interieur ebenso die Funktionalität auf den aktuellsten Stand gebracht wird.

Sechswöchiger Umbau

„In der Stadt hat sich in den letzten Jahren vieles getan. Die Ansprüche sind gestiegen und das Hotelangebot hat sich enorm erweitert und verbessert. Da ist es für uns nur selbstverständlich, unser Haus entsprechend aufzuwerten und erfolgreich in eine neue Ära zu bringen!“, so Hoteldirektor Jörg Arnold. „Der Storchen soll unseren anspruchsvollen Gästen einen unverwechselbaren Mehrwert bieten. Hinzu kommt, daß wir uns im Sinne der Besitzerfamilie den Bedürfnissen der Gäste und Passanten aller Generationen anpassen und innovativ bleiben wollen. Die Storchen-Tradition wird aber dabei nach wie vor gepflegt und soll weiterhin Platz in unserem Hause haben. Wir freuen uns sehr darauf, denn was wir bisher am Zeichenbrett gesehen haben, hat uns ausnahmslos begeistert“, fügt Arnold hinzu. Das Hotel kann bis zum 2. Januar 2017 (Abreisetag) regulär gebucht werden. Nach der 6-wöchigen Umbauzeit sind Reservationen ab dem 20. Februar 2017 wieder möglich. Es ist jedoch möglich, daß ab dem 20. Februar 2017 noch Feinarbeiten des Umbaus notwendig sind.