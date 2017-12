Homepage | Ausgabe 08/2017

Die „nachwachsenden Hotelzimmer“ des Creativhotel Luise in Erlangen

Cradle to Cradle im Hotelzimmer

Mit Bienenstock im Garten, unternehmerischem Gespür und der Zukunft im Blick, hat der junge Erlanger Hotelier Ben Förtsch im Creativhotel Luise ein Modellprojekt gestartet, das in Sachen nachhaltiges Raumdesign als visionär bezeichnet werden darf: Das nachwachende Hotelzimmer. - von Sonja Hartung

Grüner Spinner“, wurde Hotelier Klaus Förtsch von Kollegen und Erlangern so manches Mal genannt. Sein Sohn und Nachfolger Benjamin Förtsch wird heute nicht mehr als solcher bezeichnet. Doch der Mut zum Unkonventionellen, zum Alles-neu-denken und zum Verfechten ökologisch-sozialer Ideale ist auch dem Junior zu eigen. Denn der junge Geschäftsführer des Creativhotels Luise, das zu den umweltfreundlichsten Deutschlands zählt, will etwas bewegen – für sich, sein Team und sein Haus, aber auch für die Branche und den Wirtschaftsstandort Deutschland.

Dabei macht Ben Förtsch vieles anders als seine Eltern – nicht, weil sie es schlecht gemacht hätten, sondern weil er sich von gewissen Dingen einfach freimachen will, wie er selbst es ausdrückt. In der Praxis heißt das, administrative Aufgaben möglichst abzugeben, das große Ganze im Blick zu behalten und die frei werdende Kraft in die Weiterentwicklung des Stadt- und Businesshotels zu stecken. Erklärtes Langzeitziel: Das Creativhotel Luise mit seinen 95 Zimmern nebst Wellnessbereich und 1.500 Quadratmetern Biotopgarten soll Schritt für Schritt zum nachwachsenden Hotel umgebaut werden.

Ein bedeutendes Etappenziel auf diesem Weg haben Ben Förtsch und sein Vater, der als „stiller Geschäftsführer“ weiterhin an seiner Seite ist, mit der Fertigstellung der ersten nachwachsenden Hotelzimmer im November 2016 erreicht. Dabei wurde ein kompletter Gang des Hauses mit je drei nachwachsenden Einzelzimmern, zwei Doppelzimmern und einer Junior Suite konsequent nach dem Cradle-to-Cradle-Prinzip umgebaut – vom Abriss über den Wiederaufbau bis zu Ressourcennutzung und Recycling der alten Werkstoffe. Alle neu verbauten Materialien sind entweder zu 100 Prozent biologisch abbaubar oder recyclingfähig.