Homepage | Ausgabe 08/2017

The Lovelace, München

Das Hotel-Happening

Als temporäres Zwischennutzungsprojekt holt das Lovelace für die nächsten zwei Jahre nicht nur Hotelgäste, sondern ganz München in ein ehemaliges Bankgebäude im Herzen der Stadt – zum Übernachten, Essen und Feiern, oder um Events rund um Kultur, Politik, Mode und Design zu erleben. - von Roland Pawlitschko

Dieser Teil der Münchener Innenstadt ist voller behüteter Einkaufspassagen, schicker Designläden, nobler Hotels und geordneter Verhältnisse – also irgendwie genau das Gegenteil von The Lovelace. Das Lovelace ist provisorisch, subversiv, bunt, überraschend und steht überdies allen offen, die sich darauf einlassen wollen. Es ist weder hinsichtlich seiner Nutzung noch hinsichtlich seiner Nutzer eindeutig kategorisierbar, sondern vielmehr ein Stück Stadt, das seit September durch die stets offenen Türen ins Innere der ehemaligen Bayerischen Staatsbank fließt und dort lebhaft pulsiert. Besucher dürfen sich auf unterschiedlichste Veranstaltungsflächen freuen, auf drei Bars, ein Café, eine Streetkitchen, einen Barbier und mehrere Pop-up-Shops. Den Kern des auf zwei Jahre befristeten Zwischennutzungsprojekts bildet jedoch ein Hotel, dessen 30 Zimmer und Suiten die alten Büros der Bankvorstände belegen. 2019 soll das erst im Jahr 2005 entkernte und als Veranstaltungs- und Vorstandssitz der HypoVereinsbank umgeplante Gebäude abermals entkernt und schließlich von der Eigentümerin des Hauses, der Schörghuber Unternehmensgruppe, zum Luxushotel ausgebaut werden.

Hotel-Kultur-Gastronomie-Pop-up als Bühne für die Stadt

Hinter den Lovelace-Gründern Michi Kern, Lissie Kieser und Gregor Wöltje steht ein Partner-Team aus sieben Münchenern (Andreas Greite, Pete und Senta Hannewald, Wolfgang Huber, Alexander Lutz, Cambis Sharegh und Andreas Zapp), die sich mit insgesamt 1,5 Millionen Euro Privatkapital und ihrem Know-how der Bereiche Gastronomie, Kunst, Mode, Nachhaltigkeit, Design und Musik in das Projekt einbrachten. „Ein dem heutigen Lovelace ähnliches Konzept hatten wir gut ein Jahr zuvor für die ehemalige Likörfabrik Anton Riemerschmid auf der Münchener Praterinsel gemacht“, sagt Gregor Wöltje. „Auch dort waren Hotelnutzung, Gastronomie und Kultur eng verwoben.“ Als die Initiatoren die drei oberen Geschosse des denkmalgeschützten Bankgebäudes Anfang 2017 zur Zwischenmiete angeboten hatten (das Erdgeschoss war bereits an Funk Catering vergeben), stand daher ziemlich schnell fest, dass dies der richtige Ort für diese Art der unkonventionellen Gemischtnutzung war. Hier sollen Menschen nicht nur wohnen, sondern selbst aktiv werden können: in Ausstellungen, Performances, Konzerten, Lesungen und Filmvorführungen ebenso wie in Club-Nights, Partys oder Business Events. Das Lovelace hat „keine Gäste, sondern Kollaborateure“, verkündet dessen Website.