News | 23.01.2017

Arcotel Hotels & Resorts GmbH

Das Lieblingshotel von Geschäftsleuten steht in Berlin

Das Arcotel John F Berlin freut sich über die Auszeichnung als eines der Top 100 Preferred Corporate Hotels 2017. Egencia, der Geschäftsreisespezialist der Expedia-Gruppe, zeichnet jährlich Hotels weltweit aus. Das Hotel am Gendarmenmarkt in Berlin Mitte hat in den Kategorien Beliebtheit, Preis, Zusatzleistungen für Geschäftsreisende, Kundenservice und allgemeine Gästezufriedenheit überzeugt.

Bild: Arcotel John F Berlin

Sebastian Ömer, General Manager im Arcotel John F, freut sich über die besondere Auszeichnung: "Alle Mitarbeiter bei Arcotel Hotels verstehen sich als 'Gastgeber aus Leidenschaft'. Oberste Prämisse ist die Erfüllung unserer Gästewünsche. Gerade Geschäftsreisende, die viel unterwegs sind, sollen sich wohl fühlen, um nach einem anstrengenden Tag abschalten zu können. Wir freuen uns daher sehr, dass uns dies gelingt!"

Ein 4-Sterne-Superior-Hotel

Das Arcotel John F Berlin befindet sich direkt im Quartier am Auswärtigen Amt. Das 4-Sterne-Superior-Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Gendarmenmarkt entfernt, in unmittelbarer Nähe zur Museumsinsel, der Friedrichstraße und dem Boulevard Unter den Linden. 190 exklusiv ausgestattete Hotelzimmer, Suiten und Appartements sprechen Geschäftsreisende und Kurzurlauber an. Individuell entworfene Möbelstücke, raffinierte Designelemente und die Verwendung von hochwertigen Materialien vermitteln ein elegantes Wohngefühl. In der Lobby und in jedem Zimmer befinden sich für das ARCOTEL John F Berlin angefertigte Schaukelstühle. Ebenso einzigartig sind die Lampen, die einem Kleid der damaligen First Lady Jackie nachempfunden sind. Das Restaurant FOREIGN AFFAIRS sorgt für genussvolle Stunden mit regionalen und internationalen Köstlichkeiten, ganz entspannt in stilvollem Ambiente. Das außergewöhnliche Repertoire an Bourbons und Whiskeys der TOWN BAR wird durch Cocktailklassiker und deren moderne Interpretation perfekt ergänzt.