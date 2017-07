News | 04.07.2017

Expansion in Deutschland

Scandic Frankfurt Museumsufer öffnet Anfang 2018

Scandic Hotels baut seine Präsenz in Deutschland aus: Anfang 2018 wird die größte Hotelkette im Norden Europas das Wyndham Grand Frankfurt übernehmen und unter dem Namen Scandic Frankfurt Museumsufer eröffnen.

Bild: Wyndham Grand Frankfurt

Zuvor werden während einer umfangreichen Renovierung der Restaurantbereich erweitert und neue Tagungsräume für 450 Konferenzgäste geschaffen. Scandic hat einen

langfristigen Pachtvertrag mit dem Eigentümer SH.I.R Real Estate unterzeichnet. Scandic eröffnet mit dem Hotel in Frankfurt nach Standorten in Berlin und Hamburg sein

viertes Haus in Deutschland. Das zukünftige Scandic Frankfurt Museumsufer liegt direkt im Zentrum der Finanz- und Businessmetropole, nur wenige Minuten zu Fuß von der

nächsten U-Bahn-Station und ca. 10 km vom Frankfurt Airport entfernt.

Selektiv wachsen



„Die Eröffnung in Frankfurt ist ganz im Sinne unserer Strategie, selektiv in Deutschland zu wachsen. Unsere bestehenden Hotels in Berlin und Hamburg haben sich positiv

entwickelt. Dies bestätigt, dass Scandics Strategie gut auf dem deutschen Markt funktioniert,” so Frank Fiskers, President & CEO der Scandic Hotels Group.

Israel Raif, Chairman und CEO bei SH.I.R Real ergänzt: „Scandic ist ein starker Akteur in der Hotelbranche, der uns mit seinem Geschäftsmodell in Deutschland davon

überzeugt hat, der richtige Partner für unser Hotel zu sein. Wir freuen uns auf eine langfristige, gute Zusammenarbeit und sind uns sicher, dass Scandic das Hotel optimal

betreiben wird.“

293 Zimmer

Das kürzlich renovierte Hotel verfügt über 293 Zimmer, ein Restaurant, eine Bar und einen Fitnessbereich. Derzeit wird das hauseigene Restaurant vergrößert; zudem wird

der Tagungsbereich auf eine Fläche von 700 m2 erweitert. Deutschland ist Weltmarktführer im Bereich Messen und Kongresse, viele der größten

Veranstaltungen finden in Frankfurt statt. Die Stadt ist das wichtigste Finanzzentrum Deutschlands und der Frankfurter Flughafen, der zu den verkehrsreichsten in Europa

zählt, wird sich weiter positiv entwickeln.