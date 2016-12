News | 19.12.2016

Befragung von Choice Hotels

Direktbuchungen und digitale Formate sind Hoteltrends 2017

Die Hotelkette Choice Hotels mit den Marken Comfort, Quality, Clarion und Ascend Hotel Collection hat die Ergebnisse der sechsten jährlichen Franchisenehmer-Umfrage veröffentlicht, an der nach Unternehmensangaben mehr als 100 Choice-Hoteliers teilgenommen haben. Demnach ergeben sich für das kommenden Jahr folgende Branchentrends.

Bild: Choice Hotels Europe

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass 64 Prozent der befragten Hoteliers sowohl in der Entwicklung des Hotelmarkts als auch der Zimmerraten einen ungebrochenen Trend zum Aufschwung erkennen. Die Qualitäts- und Ausstattungsstandards der Zimmer, der Service der Mitarbeiter und nicht zuletzt der Preis sind laut der Befragten die drei wichtigsten Merkmale, die über eine Wiederkehr des Gastes entscheiden. Wie bereits in den vergangenen zwei Jahren stehen Renovierungsarbeiten an erster Stelle der Investitionsplanung für 2017 (69 Prozent). An zweiter Stelle (29 Prozent) steht die Aufnahme eines weiteren Hotels in das eigene Portfolio. Allem anderen übergeordnet ist jedoch zum wiederholten Mal der Ausbau der Sales- und Marketingaktivitäten. Dazu zählt auch, die Mitarbeiter eingehend zu schulen und zu fördern.

Direktbuchungen und digitale Formate



Auf die Frage nach dem Haupttrend für 2017 entscheiden sich 34 Prozent für vermehrte digitale Werbemaßnahmen zu Lasten traditioneller Werbeformate. 18 Prozent prognostizieren einen Anstieg der Direktbuchungen über die hoteleigenen Websites. Verhältnismäßig unbeeindruckt zeigten sich die Befragten von dem Ausstieg der Briten aus der EU. Nahezu zwei Drittel (65 Prozent) sehen keinen unmittelbaren Einfluss auf die eigenen Geschäfte begründet. Nur 19 Prozent befürchten negative Auswirkungen des Brexits.

Erfolgsstrategien für Geschäftsreisende



Nach dem Einfluss der erhöhten Sicherheitsstandards in Europa befragt, antworteten 62 Prozent darauf mit der Einschätzung, dass das Plus an Sicherheit den Besuchern Vertrauen schenke. ´ Die Frage nach Wegen, um Geschäftsreisende zu erreichen, beantworteten viele mit der Absicht, Geschäftskunden mit Kanälen zu überzeugen, die

geringere Vertriebskosten verursachen, beispielsweise die hoteleigene Website. Außerdem möchte ein großer Prozentsatz mehr Mitglieder für Choice Privileges, Choice Hotels‘ Prämienprogramm, gewinnen. 20 Prozent gaben an, sich auf den Ausbau von Rahmenverträgen mit Geschäftskunden zu konzentrieren und diese mit attraktiven Zimmerraten zu überzeugen. Höhere Erträge: Tools und Know-how Die Teilnehmer zeigen das gestiegene Bewusstsein für die Signifikanz von wirkungsvollem Revenue Management. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) schätzt, dass sie damit den Ertrag zwischen 2,5 bis 10 Prozent steigern kann. Georg Schlegel, Geschäftsführer von Choice Hotels Deutschland und Zentraleuropa, bewertet die Ergebnisse zustimmend: „Unsere Hoteliers erkennen die Direktbuchung als Trend. Wir sind bereits erfolgreich dabei, den Traffic auf den Hotelwebsites zu erhöhen, indem wir unseren Franchisenehmern alle Tools zur Verfügung stellen, die die Profitabilität ausbauen, ihnen helfen, sich im Markt zu behaupten und die Gäste bei der einfachen und schnellen Buchung unterstützen. Durch die Buchung über unsere eigenen Kanäle stellen wir zudem sicher, dass wir mit dem Aufbau einer engen Kundenbindung schon vor dem eigentlichen Aufenthalt die Kundenzufriedenheit positiv beeinflussen.“ An der Umfrage im Oktober 2016 nahmen 104 Franchisenehmer, Betreiber und Hoteldirektoren aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, Österreich, Belgien, Tschechien, Irland, Ungarn, Polen, Portugal, der Schweiz und Italien teil.