Hoteldesign + Interieur | 26.09.2017

Reliefholz im Spa von Reichert Holztechnik

Dekorative und nachhaltige Wandpaneele für Feuchträume

Reliefholz ist optisch ein markantes Highlight und spricht zudem alle Sinne an. Dort, wo der Wohlfühlfaktor und das Regenerieren an erster Stelle steht, punktet die neue Wandpaneele Reliefholz by Nature Spa von Reichert Holztechnik mit speziellen Produkteigenschaften.

Bild: Reichert Holztechnik

Wenn in Räumen die Luftfeuchtigkeit dauerhaft sehr hoch ist, können Wandverkleidungen aus Massivholz aufquellen. Denn eine geringe Hygroskopizität setzt für diese Einsatzbereiche Grenzen. Eine Verformung und Beschädigung des Materials ist die Folge. Jetzt bietet dazu der traditionsreiche Schwarzwälder Hersteller mit der Weiterentwicklung seiner bewährten Wandpaneele eine dauerhafte und vor allem feuchtigkeitsbeständige Anwendungslösung.

Verklebt auf Schichtholz-Trägerplatte

Reichert Holztechnik setzt zur Holzbehandlung ein thermisches Verfahren ein, dass das Quell- und Schwundverhalten extrem einschränkt. Im Unterschied zu den bisherigen Varianten ist Reliefholz by Nature Spa auf einer feuchtigkeitsbeständigen Schichtholz-Trägerplatte verklebt. Dadurch ist es möglich, die Wandpaneele auch in Feuchträumen, wie in Wellness- und Poolbereichen, Hallenbädern sowie in nicht unmittelbar bewitterten Außenbereichen einzusetzen. Die bauphysikalischen Anforderungen an eine sachgemäß ausreichende Hinterlüftung der Wandkonstruktion sind dabei weiterhin zu berücksichtigen. Durch das Thermoverfahren in sauerstoffarmer Atmosphäre wird das Holz karamellisiert und verfärbt sich braun. So erhälReliefholz by Nature Spa seine spezielle gebräunte Optik.

Markante Optik in zwei Holzvarianten

Eine hohe Handwerkskunst prägt Reliefholz by Nature Spa. Die dreidimensionalen Oberflächen entstehen in einer aufwendigen Verarbeitung und werden weitestgehend handgefertigt. Jedes Element ist ein Unikat. Derzeit bietet Reichert Holztechnik zwei Ausführungen an – Eiche spaltrau gebräunt und Fichte/Tanne gehackt gebräunt. Durch die Spaltung erhält das massive Eichenholz eine Oberfläche mit fühlbar unterschiedlichen Strukturen. Für die Variante in Fichte/Tanne sind die astigen Nadelholz-Friese in der Höhe leicht gestuft und mit markanten Hackspuren versehen. Weitere Designs wird der Hersteller demnächst in das Programm aufnehmen.

Vorgefertigte Reliefholz-Elemente – schnelle Montage

Das Verlegesystem von Reliefholz by Nature Spa funktioniert auf dem Prinzip von Nut- und Feder, die Montage ist dadurch einfach. Schnell sind die Elementplatten im Format 550x360 mm zusammengesteckt und große Wandflächen montiert. Die Verpackungseinheit beinhaltet fünf vorgefertigte Elemente mit 0,99 m2.