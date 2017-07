Hoteldesign + Interieur | 26.07.2017

Auszeichnung

Hotel Zoo Berlin gewinnt International Hotel & Property Award 2017

Das Hotel Zoo Berlin ist mit dem International Hotel & Property Award 2017 in der Kategorie „Hotel Under 200 Rooms“ (Europa) ausgezeichnet worden.

Bild: Hotel Zoo Berlin

Das Verlagshaus design et al mit Sitz in Großbritannien verleiht jedes Jahr drei große Designpreise, darunter den International Hotel & Property Award. Dessen Preisverleihung fand in diesem Jahr im Hotel Caruso in Ravello an der Amalfi Küste in Italien statt. Nominiert waren Design Hotel Projekte aus der ganzen Welt, darunter viele namhafte Luxus Hotels. Die Jury bestand aus rund 9.000 Stimmen - und das Hotel Zoo Berlin konnte diese überzeugen und den Preis als Winner in der Kategorie „Europäische Hotels unter 200 Zimmer“ mit nach Hause nehmen.

129 Zimmer und 15 Suiten

Die Auszeichnung gebührt insbesondere der US-amerikanische Interior-Designerin Dayna Lee, die für den glamourösen Look des Hotel Zoo Berlin verantwortlich ist, der an prunk- und stimmungsvolle Zeiten vergangener Tage erinnert und doch unschlagbar modern ist. Das Haus ist in der denkmalgeschützten, einstigen Privatresidenz, die vom Pergamon-Museum-Architekten Alfred Messel 1981 erbaut wurde beheimatet – und durch die Flächenaufteilung des über 100 Jahre alten historischen Gebäude ergeben sich besondere Raumarchitekturen, die jedem der 129 Zimmer und 15 Suiten ihren eigenen individuellen Charakter verleihen.