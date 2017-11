News | 29.11.2017

Luxury Serviced Apartments

Derag Livinghotels baut Portfolio im Bereich Luxus aus

Laut einer Studie soll die Nachfrage nach Serviced Apartments allein in Deutschland bis zum Jahr 2019 um 40 Prozent steigen. Ein Grund, warum Derag Livinghotels sein Angebot nun um einen weiteren Apartmenttyp erweitert hat: den sogenannten Luxury Serviced Apartments.

Bild: Christian Behnke

War das Segment der Serviced Apartments vor wenigen Jahren eher ein Nischenmarkt, sind die möblierten Businesswohnungen heute kaum mehr wegzudenken. Zusehends gelten sie als Alternative zum klassischen Hotel – und das nicht nur in den Big Five-Metropolen. Die häufig großzügiger gehaltenen Apartments mit eigener Kitchenette und ineinander überlaufenden Schlaf-, Wohn- und Arbeitsbereichen bieten gerade Longstay-Gästen einen ähnlichen Komfortfaktor wie daheim. Und das in Kombinationen mit dem typischen Service eines Hotels.

Jeder zweite Anbieter will Angebot erweitern

Kein Wunder also, dass der Markt in den letzten Jahren deutlich gewachsen ist: Laut einer Studie des Consultingunternehmens Horwath HTL soll die Nachfrage nach Serviced Apartments allein in Deutschland bis zum Jahr 2019 um 40 Prozent steigen. Der jüngste Marktreport „Serviced Apartments 2017“ zeigt zudem, dass etwa jeder zweite Betreiber sein Angebot in den nächsten Jahren erweitern will.

Derag Livinghotels ist eines der ersten Unternehmen Deutschlands, das sich auf Langzeitunterkünfte spezialisiert hat. So eröffnete es 1982 das erste Haus in München und kann nach über 35 Jahren 16 Häuser in acht Städten und mehr als 3.000 Zimmer und Apartments aufweisen. Mit den Luxury Serviced Apartments hat das Unternehmen sein Angebot nun erweitert.

Zweites Zuhause in der Fremde

Damit will Derag Livinghotels den gehobenen Kunden und Businessgast ansprechen, also Topmanager, Executives, CEOs und Führungskräfte aus dem In- und Ausland, die sich im Zuge ihrer Projekte immer wieder für längere Zeit in einer anderen Stadt aufhalten und dafür nicht jedes Mal ein neues Hotelzimmer beziehen möchten.

„Viele andere Mitbewerber gehen heutzutage maßgeblich auf den Punkt Budget, das ist nicht unser Ansatz. Unser Unternehmen möchte Gästen, die vermutlich privat etwas großzügiger wohnen, genau diese Annehmlichkeit auch auf ihren Geschäftsreisen ermöglichen und ihnen quasi ein zweites Zuhause in der Fremde sein, in das sie immer wieder gerne zurückkehren“, sagt Chief Marketing Officer, Tim Düysen.

Luxuriöse Ausstattung

Er ergänzt: „Mit unseren jüngsten Häusern wie dem Derag Livinghotel De Medici in Düsseldorf, dem Derag Livinghotel am Viktualienmarkt in München oder dem Derag Livinghotel an der Oper in Wien haben wir unseren Unternehmenskern weiterentwickelt und sprechen einen erweiterten Kundenkreis an.“ Diese würden nicht nur eine zentrale Lage und eine Größe von bis zu 85 Quadratmetern aufweisen, sondern seien darüber hinaus luxuriös mit „hochwertigem Interieur, wertvoller Kunst und haptisch natürlich schönen Materialien“ ausgestattet, erzählt Düysen weiter. Ebenfalls zu dieser Apartmentkategorie gehören eine Dachterrasse mit Blick auf die Stadt sowie ein geschützter Innenhof.

Wie gut die Luxury Serviced Apartments bei den Gästen ankommen, zeigt die Tatsache, dass die Apartments Schritt für Schritt auch Einzug in die Bestandshäuser finden und dafür tatkräftig umgebaut wird. So ist die im Münchener Derag Livinghotel Prinzessin Elisabeth neugeschaffene Suite, die sich über drei Ebenen erstreckt, seit ihrer Eröffnung fast immer ausgebucht gewesen.