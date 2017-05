News | 16.05.2017

Paketbuchungen kurbeln Zuwachsrate an

Deutschland-Tourismus auf Wachstumskurs

Die Nachfrage von internationalen und inländischen Besuchern nach deutschen Hotels wächst weiter, so das Ergebnis der jüngsten Datenerhebung der Expedia-Gruppe. Ein Blick auf die Buchungszahlen von Januar bis Dezember 2016 zeigt, dass Berlin abermals seinen Spitzenplatz im Ranking der beliebtesten deutschen Regionen halten konnte.

Bild: HT

Im Vorjahresvergleich stieg die Nachfrage sogar nochmals um zehn Prozent. Die nachfolgenden Plätze verteidigten München, gefolgt von Frankfurt und Hamburg, deren Buchungszahlen nochmals um jeweils 15 Prozent nach oben kletterten. Die größte Wachstumsraten verzeichneten die Regionen Nordseeküste (+60%), Niedersachsen (+45%) und Sachsen (+40%).

Pakete als Wachstumsmotor

Insbesondere die Paketbuchungen aus dem Ausland, also die kombinierten Buchungen mehrerer Reisebausteine wie Flug und Hotel, erwiesen sich als Wachstumsmotor. Die wichtigsten Quellmärkte im Hinblick auf Paketbuchungen blieben Großbritannien mit einem vierprozentigen Wachstum und die USA, welche im Vorjahrsvergleich nochmals um 17 Prozent zulegten. Die Schweiz und Finnland verzeichneten die höchsten Zuwächse mit jeweils dreistelligen Wachstumsraten gefolgt von Belgien mit einem Buchungsplus von 80 Prozent.

„Der internationale Gästezuwachs - insbesondere bei Paketreisen – ist sehr erfreulich für unsere Hotelpartner“, erklärt Björn Vöhl, Direktor Marktmanagement Expedia Lodging Partner Services für Deutschland, Österreich und Schweiz. Und weiter: “Die Mehrheit unserer ausländischen Besucher bucht ihr Paket sehr früh im Voraus. Diese Tatsache kombiniert mit der traditionell niedrigeren Stornorate von Paketbuchungen gibt unseren Hotelpartnern ein hohes Maß an Planungssicherheit. Darüber hinaus sind auch die durchschnittlichen Tagesausgaben internationaler Paketgäste höher“. Ausländische Paketreisende aus den USA geben rund 130 Euro pro Tag aus bei einer durchschnittlichen Aufenthaltsdauer von rund vier Nächten. Reisende aus Großbritannien investieren knapp 110 Euro pro Tag bei einer Aufenthaltsdauer von rund drei Nächten. Deutsche Reisende sind im Vergleich dazu weniger spendabel: Sie geben pro Tag rund 100 Euro aus.

Buchung über mobile Endgeräte

Die Analyse des Paketreisegeschäfts zeigt, dass mehr als 80 Prozent aller Paketbuchungen nach Deutschland von internationalen Reisenden getätigt wurden, Tendenz wachsend. So stieg beispielsweise die Nachfrage nach Hotelaufenthalten in Bremen und Leipzig um fast 50 Prozent gegenüber Vorjahr. Hamburg und das Ruhrgebiet legten um rund 30 Prozent zu. Doch auch bei deutschen Reisenden nimmt das Interesse an Paketreisen zu. „Immer mehr deutsche Reisende wissen die Preisvorteile bei kombinierter Buchung von mehreren Leistungen wie etwa Hotel und Transfer zu schätzen“, so Vöhl.

Die jüngsten Expedia-Daten zeigen zudem einen andauernd starken Trend hin zur Buchung über mobile Endgeräte. Besonders stark stieg die Zahl mobiler Buchungen nach Deutschland in aufstrebenden asiatischen Märkten wie etwa Südkorea (+65%) und China (+45%). Die USA blieb bezogen auf mobile Buchungen der wichtigste Quellmarkt für Deutschland mit einem erneuten Buchungszuwachs von fast 30 Prozent, gefolgt von Dänemark mit einem Plus von rund 25 Prozent und Großbritannien (+30%). „Reisebuchungen über mobile Endgeräte sind weiter auf Wachstumskurs und Hoteliers, die entsprechend darauf reagieren, gewinnen Zugang zu einer wertvollen Zielgruppe“, erklärt Vöhl. Mit Buchungs- und Analyseprogrammen wie etwa Scratchpad, Realtime-Feedback oder Selltonight hat Expedia bereits frühzeitig auf diesen Trend reagiert. Hotelpartner, welche diese Instrumente nutzen, finden damit geeignete Mittel, um den veränderten Bedürfnissen von Mobilnutzern entgegen zu treten und ihre Wettbewerbsposition und Marketingaktivität zu verbessern.