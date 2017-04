Hotelmanagement | Ausgabe 02/2017

Buchungssoftware im Überblick

Die „First Movers“ sind heute optimal aufgestellt

Vor einem Jahr erlebte die MICE-Branche eine Revolution: Veranstaltungsräume, F&B, Zimmer – alles kann seitdem direkt durch den Kunden zusammengestellt und gebucht werden. Die Anbieter sollten ihre Angebote online stellen. Was ist daraus geworden? Eine Bestandsaufnahme.

Bild: Fotolia.com, tashatuvango

Vielen Hoteliers war die Revolution im Buchungsbereich vor einem Jahr noch eher unheimlich als willkommen: Buchungen in Echtzeit vom Computer aus, kein direkter Kontakt mehr zum Buchenden – nicht alle waren sich sicher, ob sie das gutheißen sollten. Die Kunden jedoch waren begeistert: kein langes Warten mehr in Telefonschleifen, kein Vergleichen verwirrender Angebote. Und auch die Hoteliers sahen irgendwann: Die neuen Tools sparen Zeit und Nerven und schaffen Freiräume für andere Tätigkeiten. Ein neuer Industriestandard bildet sich heraus. Aber ist dieser in Hotels auch sinnvoll umgesetzt worden? Ein Blick auf die Anbieterlandschaft fällt im Frühjahr 2017 grundlegend anders aus als noch vor einem Jahr, waren doch im ersten Halbjahr 2016 noch drei verschiedene Gruppen vertreten:

1. Kataloganbieter

Das Angebot für Hoteliers war simpel und hierdurch begrenzt. Im Print- und Onlinebereich konnten statische Angebote gelistet werden. Während Informationen über Raumgröße oder auch maximale Bestuhlungen in dieser Form zulänglich gezeigt werden können, liegt eine Herausforderung klar auf der Hand. Der Kunde erhält lediglich einen Eindruck des Angebots und nie dessen vollen Umfang. Er kann sein Angebot nicht direkt zusammenstellen, er muss eine manuelle Anfrage stellen. Im Idealfall erfolgt diese an das Hotel direkt, welches den Kunden ab hier bedienen kann. Ist ein Mittler zwischengeschaltet, bedeutet dies für den Kunden weiteren Aufwand, weitere Kommunikation und vor allem: weitere Wartezeit!In der aktuellen Situation scheint es mehr als verständlich, dass diese Form des Vertriebs immer mehr Marktanteile verliert. Die Möglichkeit, Echtzeitbuchungen vorzunehmen, lässt die Nachteile dieses Mediums noch eklatanter erscheinen.

2. Request for Proposal- (RFP-) Anbieter

Auch wenn die Mehrzahl dieser Anbieter im Onlinebereich zu finden ist, sind zwei weitere Punkte nicht generisch gegeben: Eine Grundvoraussetzung ist die Darstellung der Angebote auf einer Website nicht. Auch können bei dieser Variante Preise durch den Kunden nur angefragt werden. Zusammenstellen, Ändern, Umbauen des Angebotes – diese Möglichkeit ist nicht vorhanden. Retrospektiv wäre es für diese Anbieter vermeintlich ein kleiner technischer Schritt gewesen, eine Echtzeitfunktion zu erstellen. Kleine Schritte sind aber nicht automatisch einfach, schnell zu meistern und mit geringem Kostenaufwand verbunden.