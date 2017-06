News | 29.06.2017

Die Kaiserlodge eröffnet in den Kitzbüheler Alpen

Ein Ferienhaus mit dem Service eines Luxushotels

In Scheffau am Wilden Kaiser eröffnet am 14. Oktober 2017 die Kaiserlodge. Die Geschäftsführerin Barbara Winkler hat mit ihrem Team ein Urlaubskonzept entwickelt, das die Freiheiten eines persönlichen Ferienhauses mit dem exklusiven Service eines Luxushotels vereinen soll für einen generationenübergreifenden Urlaub auf höchstem Niveau.

Bild: Kaiserlodge

Gäste haben die Wahl zwischen 17 Doppelzimmern, Penthäusern und 44 luxuriösen Apartments, davon 14 mit privatem Zugang zum eigens angelegten rund 1300 Quadratmeter großen See. Alle Zimmer und Appartements sind modern und stilvoll gestaltet und mit Smart TV und einem reichhaltigen Naturkosmetik-Sortiment ausgestattet. Die Appartements und Suites verfügen darüber hinaus über exklusive Kochmöglichkeiten. Die Kaiserlodge ist aus natürlichen und hochwertigen Materialien und unter Mithilfe regional ansässiger Unternehmen gebaut. Sie verfügt über ein eigenes Kino, eine Bibliothek, einen Wellness- und Spa-Bereich mit allen Finessen, wie Sauna, Dachterrasse, einem Fitnessraum mit modernsten Geräten und einem Panorama-Hallen-und Freibad. Der Blick auf die atemberaubende Berglandschaft fördert sicher

gleichermaßen Erholung und sportliche Höchstleistung. Zahlreiche Ruheräume, eine eigene Bibliothek und das Deli mitsamt Kamin bieten die Möglichkeit sich auch außerhalb der Zimmer oder Apartments entspannt zurückzuziehen. Der Kinderbereich mit geschulter Betreuung bietet Spiel und Spaß auch ohne elterliche Aufsicht. Ein besonderes Highlight im Innenbereich ist der groß angelegte, in Kooperation mit Wehrfritz / HABA gestaltete Holzspielplatz. Die älteren Kids kommen in kreativen Workshops zusammen und drehen z.B. ihre eigenen Videos oder lassen gemütlich im Jugendraum mit Sitzsäcken und Flatscreen die Seele baumeln.

Ein Herzensprojekt

Die Kaiserlodge ist ein Herzensprojekt von Barbara Winkler. Die Powerfrau und Mutter realisiert gemeinsam mit ihrer Familie und dem erfahrenen Team ein einmaliges Projekt, das den Begriff Berghotel neu belebt und definiert. Regionale Produkte und Nachhaltigkeit sind bei der Umsetzung maßgeblich. Alle Kooperationspartner sind mit Bedacht gewählt und ergänzen den Qualitätsanspruch des Hotels. Das hauseigene Deli bietet kulinarische Highlights aus der Region. Der Lieferservice ‚Kaiser’s Bote’ bringt alle Mahlzeiten gern auf die Zimmer. Wer mag bucht sich ein Private Dinner für besondere Anlässe. Wer lieber selbst Hand anlegt, dem bietet der Kochtisch Inspiration und

Möglichkeiten. Das Besondere dabei: Täglich werden neue, unkomplizierte Rezepte mit Schrittfür- Schritt-Anleitungen angeboten und die ausgewählten Zutaten ganz in moderner Kochbox- Manier portionsgerecht zur Verfügung gestellt. So können sich die Gäste nicht nur flexibel und nach Lust und Laune selbst versorgen, sondern nebenbei auch neue Gerichte und regionale Spezialitäten kennenlernen. Der Kühlschrank wird auf Wunsch zur Anreise mit allem was zu einem echten „Tiroler Frühstück“ gehört bestückt. Die Deli Manufaktur führt ein reichhaltiges Speisen- und Getränke-Sortiment, darunter Natursaft von Hasenfit, Kaffee aus der Rösterei Dinzler und Tee von Bioteaque. Am Abend können die Gäste den Tag mit leckeren Kräutercocktails an der hauseigenen Bar mit großzügiger Terrasse und Blick über den See ausklingen lassen.

Event- und Tagungsangebot



Die Kaiserlodge verfügt außerdem über einen 300qm großen Tagungsraum, der für Veranstaltungen, Seminare oder als Meeting-und Konferenzraum gebucht und individuell

genutzt werden kann. Die flexible und modulare Raumgestaltung eröffnet quasi unbegrenzte Nutzungsmöglichkeiten und Veranstaltungslayouts. Modernste Technik, Tageslicht und ein speziell entwickeltes Duftkonzept schaffen einen idealen Rahmen für konzentriertes und angenehmes Arbeiten auch bei längeren Events. In ‚Kaiser’s Schmiede’ finden täglich Workshops statt, die in Kooperation mit lokalen Partnern durchgeführt werden. So können Gäste beispielsweise ihr eigenes Brot backen oder sich von echten Experten in die Grundlagen der Kräuterkunde einführen lassen. Der aktive Austausch zwischen Gästen und Locals soll so gefördert werden.