News | 19.12.2017

Ausstellung „Apartment der Zukunft“

Die Zukunft des temporären Wohnens

Was am 23. November auf der So!APART 2017 erstmals virtuell zu bestaunen war, geben die Projektpartner um Anett Gregorius und Apartmentservice nun in Unna zur Besichtigung frei: Die Ausstellung „Apartment der Zukunft“ – ein aufwendiges Co-Creation-Projekt, mit dem die auf der So!APART 2015 gegründete Arbeitsgruppe die Weiterentwicklung ihres Segments aktiv vorantreiben möchte.

Bild: HAFENCITYSTUDIOS

Das funktionsfähige Modell, das offziell am 25. Januar 2018 in der ApartmentBase 4.0 in Unna eröffnet wird, besteht aus einem Studio und einem Zwei-Zimmer-Apartment sowie einem digitalen Check-in-Point. Da sich die Ansprüche an das temporäre Wohnen in den verschiedenen Zielgruppen unterscheiden, verfolgen die Entwickler auch in den beiden Modellapartments höchst unterschiedliche Designansätze: Das Studio soll sich an junge, technikaffine Nutzer richten, die gerne in Erlebniswelten eintauchen, während die Zwei-Zimmer-Variante anspruchsvolle Individualisten ansprechen soll, die gerne eigene Akzente setzen. Was beide Visionen einen soll: technische Finessen, die das Wohnen auf Zeit intelligent unterstützen.

Den Anstoß für das „Apartment der Zukunft“ lieferte die 2015er Ausgabe der So!APART, auf der Betreiber, Projektentwickler und Investoren in zwei Workshops den ersten Entwurf für ihre Zukunftsversion des temporären Wohnens erarbeiteten. Das positive Feedback spornte den Initiator Apartmentservice und die Projektpartner von JOI-Design, iHaus und G&S planwerk an, die Co-Creation auszuweiten. So hat das Entwicklerteam die Ergebnisse des Workshops mit Erfahrungswerten von Experteninterviews kombiniert und die Erkenntnisse in Form der zwei Apartments in die Realität übersetzt. Bei beiden Visionen galt es, auf begrenzter Fläche möglichst auf nichts verzichten zu müssen.

Studio regt zur Inszenierung an

Das Studio mit 28 Quadratmetern im „Superhero-Stil“ soll sich an eine jüngere Zielgruppe richten, die es liebt, ihre Erlebnisse mit einer weltweiten Community zu teilen und sich selbst immer wieder neu zu inszenieren. Die Farbkombination in den Primärfarben Rot, Gelb und Blau in Kombination mit Comicillustrationen und vielen weiteren Gimmicks, soll „instagramable moments“ schaffen und zur Interaktion anregen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Anordnung der verschiedenen Wohnbereiche auf kompakten Raum: Kochen und Essen, Arbeiten und Entspannen sowie Erholung und Schlafen. Obwohl der Zuschnitt dem eines Hotelzimmers entspricht, sind die Raumfunktionen klar dem Wohnen und nicht dem Übernachten verpflichtet. So sind vielfältige Möglichkeiten für Stauraum integriert. Gleichzeitig soll das gesamte Studio intelligent gesteuert sein: So soll die stufenlose Einstellung von Helligkeit und Lichtfarbe z.B. für individuelles Wohlbefinden sorgen. USB-Steckdosen sind an verschiedenen Stellen installiert und ein „Switch-Off-Schalter“ soll sicherstellen, dass Bewohner auf Wunsch mit einem Klick offline gehen können.

Die eigene Identität im Mittelpunkt

Das One-Bedroom-Apartment – die Variante für Individualisten – ist mit seinen 40 Quadratmetern unterteilt in fünf Zonen: Den Eingangsbereich, die Küche, das Bad mit separatem WC sowie den Wohn- und den Schlafbereich inklusive Ankleideraum. Durch diese Zonierung sind die privaten Rückzugsräume optisch abgetrennt, was dem Bewohner die Möglichkeit gibt, den kleinen Gesamtraum für verschiedene Situationen, wie Gästebesuch oder Meetings, zu nutzen. Das One-Bedroom-Apartment unterscheidet sich deutlich vom Studio: In einer Welt, die sich immer schneller verändert, wächst das Bedürfnis nach einer eigenen Identität, was sich u.a. im Verlangen nach einem individuellen, die Persönlichkeit spiegelnden Zuhause niederschlägt. Daher soll das Apartment eine hochwertige, moderne und zugleich zurückhaltende Basis mit Raum für die eigene Designnote bieten.

Im Fokus steht dabei eine multifunktionale Ausrichtung des Interieurs. So sind z.B. Teile der Esstischplatte nach oben umklappbar, wodurch der untere Teil als Schreibtisch genutzt werden kann. Für weitere Gäste können zusätzliche Hocker zum Sitzen unter der Bank hervorgezogen werden und auch die Designküche ist mit praktischen Features versehen, wie ein steuerbarer Abfallauszug, ein im Sockel der Küche integrierte Staubsauger und Oberschränke mit Hebeliftsystem.

Digitales Begrüßungssystem

Wer die Ausstellung in Unna besucht, gelangt zunächst allerdings zum digitalen Check-in-Point. Dieser geleitet die Gäste nach der Begrüßung anhand einer intelligenten Leuchtsymbolik im Bodenbelag zu den Wohneinheiten. Doch das ist nur eine der technischen Möglichkeiten, die im „Apartment der Zukunft“ vorgestellt werden: Projektpartner iHaus hat seine gleichnamige, appgesteuerte Plattform für die Nutzung smarter Services in die beiden Prototypen eingebracht. Von der digitalen Buchung über den automatisierten Check-In und Check-Out-Prozess bis hin zur Licht- und Musikregelung sowie zur Hausgerätesteuerung können alle Prozesse über das festinstallierte iPad oder das Smartphone des Gastes abgebildet werden. Das soll den Komfort erhöhen und es Betreibern erleichtern, Services abzuwickeln oder die Einheiten auf Atmosphäre und Sicherheit zu überprüfen.

Effizientere Gebäudeplanung

Während die Designvisionen von den Innenarchitekten der Firma JOI-Design zukunftsfähig umgesetzt wurden, setzt G&S planwerk auf ein Umdenken bei der Gebäudeplanung künftiger Apartmenthäuser: Bisher erfolgten in der Entwicklung von Mikroapartments zunächst Planung und Rohbau, dann erst wurde ein Musterzimmer erstellt. Hieraus folgten Änderungen, die sowohl Zeit als auch Geld kosteten. Das Konzept „Apartment der Zukunft“ setzt genau hier an: Die Entscheidungen über systemische Planung und Ausstattung werden vor Baubeginn getroffen, die farblichen Ausgestaltungen können digital animiert werden. Der Investor kann so vorhersehen, was er bestellt und entscheidet, wie die Apartments ausgestattet werden sollen. Dann erst wird für ihn umsetzungsreich entwickelt.

Die Rolle des Bauherrn und Investors übernahm G&S planwerk. Die ApartmentBase 4.0 zeigt neben dem Herzstück „Apartment der Zukunft“ ergänzend verschiedene Wohnvisionen zu studentischem Wohnen und Mikroapartments sowie alternativen Serviced Apartments.