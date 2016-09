News | 27.09.2016

MKN-Jubiläum

Seit 70 Jahren erfolgreich mit Kochtechnik für Profis

Der ProfiKochtechnik-Spezialist MKN aus Wolfenbüttel feiert in diesem Jahr sein 70-jähriges Firmenbestehen. Durch eine intensive Produkt- und Prozessoffensive ist das Unternehmen eigenen Angabe zufolge in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Und die Erfolgsgeschichte soll weitergehen.

Bild: MKN

Innovationen wie der MKN CombiDämpfer FlexiCombi und der multifunktionale FlexiChef mit der ersten automatischen Reinigung für Tiegel, sind weltweit außerordentlich erfolgreich. Renommierte Auszeichnungen wie der Dr. Georg Triebe Preis vom Verband der Fachplaner oder der Internorga Zukunftspreis beweisen ihre Innovationskraft. Namhafte Starköche wie Johann Lafer, Paul Bocuse und Anton Mosimann kochen mit der innovativen MKN-Technik. Ob im Burj Khalifa in Dubai mit dem höchsten Restaurant der Welt, im Opernhaus Sydney, dem Kreuzfahrtschiff Queen Mary II oder im Flughafen London Heathrow – überall vertraut man auf MKN.

80.000 Quadratmeter Firmenareal

In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zudem stark in die Optimierung der internen Prozesse investiert. So entstand eine neue Produktionshalle mit einem hochmodernen Edelstahlverarbeitungszentrum. Das MKN-Areal ist damit inzwischen auf 80.000 Quadratemter gewachsen. Anlässlich des Jubiläums hatte sich dieses Gelände für 2.000 Gäste in eine große Partymeile verwandelt. Mitarbeiter und deren Angehörige feierten ein großes Familienfest. Grund zum Feiern gab es genug, denn erst kürzlich konnte im Jubiläumsjahr ein neues Rekord-Geschäftsjahr abgeschlossen werden. Als modernes Industrieunternehmen mit hervorragenden Produkten und einem hoch motiviertem, internationalen Team blickt MKN nach Unternehmensangaben voller Leidenschaft und Tatendrang in die Zukunft, denn die Erfolgsgeschichte geht weiter.