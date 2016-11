Gebäudetechnik | 17.11.2016

Convotherm

Diese 18 Kombidämpfer tragen die Energy-Star-Zertifizierung

Der Convotherm 4 Kombidämpfer sind nach Angaben des Herstellers erneut für ihre Effizienz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden und zwar mit dem Energy Star, dem internationalen Kennzeichnungsprogramm für stromsparende Geräte.

Bild: Convotherm

Convotherm bietet eigenen Angaben zufolge insgesamt 18 Kombidämpfer-Varianten mit der Energy-Star-Zertifizierung an und halte damit die meisten Zertifizierungen in dieser Produktkategorie. Unter den Geräten befinden sich unter anderem die Modelle 6.20, 10.10, 10.20 und 20.20. Diese sind als Gas- und Elektromodelle mit den Bedienfeldern easyDial und easyTouch erhältlich.





Vorreiter bei Energieeffizienz