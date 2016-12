News | 05.12.2016

IHA-Seminarreihe startet im Frühjahr 2017

Direktvertrieb in der Hotellerie

Im Februar und März 2017 veranstaltet der Hotelverband Deutschland (IHA) in Zusammenarbeit mit myhotelshop-Gründer Ullrich Kastner und Consultant Timo Peters erneut deutschlandweit eintägige Praxis-Seminare, die sich primär an leitende Führungskräfte und E-Commerce Verantwortliche in Hotels oder Hotelgruppen richten.

Bild: Logo Direkt Buchen

Während der erste Tag der IHA-Seminarreihe sich mit der „Perfekten Hotelwebseite“ befasst und dabei ein schlüssiges Gesamtkonzept mit den entsprechenden „Dos and Don‘ts“ einschließt, geht es am zweiten Tag speziell um die Einführung in die Suchmaschinen-Optimierung (SEO). Eine gute Webseite ist das perfekte Zusammenspiel aus gutem Design, starken Inhalten, Conversion Optimierung, einer optimierten Buchungsmaschine, den dazugehörigen Schnittstellen zu CRS & PMS, rechtlichen Komponenten, Analytics und vieles mehr.

In diesem Seminar wird Hotels die Gesamtkomplexität verständlich erklärt und die wichtigsten Praxisfragen beantwortet, wie z.B.

„Was benötige ich und was nicht?

Wie führe ich einen Agenturpitch?

Wie erstelle ich einen Anforderungskatalog?

Was ist notwendig für ein gutes Reporting?“

Oder einfach gesagt - wie erstelle ich die perfekte Hotelwebseite?

Am zweiten Tag erhalten die Teilnehmer einen umfassenden Überblick zum Thema Suchmaschinenoptimierung (SEO). Es werden die wichtigsten Parameter, welche die Performance einer Webseite in den natürlichen Suchergebnissen von Google & Co. beeinflussen, beleuchtet und anhand von vielen konkreten, praxisnahen Beispielen, wie man diese optimieren kann, erläutert. Denn die organischen Ergebnislisten von Suchmaschinen wie Google sind eine der wichtigsten Marketing- und Vertriebskanäle in der digitalen Welt.



Die IHA-Seminarreihe flankiert die vom europäischen Dachverband HOTREC gestartete „Direkt Buchen“-Kampagne und will mit praxisnahen Trainings der Branche im Bereich Direktvertrieb wertvolles Know-how und Tools zur Steigerung der Direktbuchungen vermitteln. Hotels müssen mehr denn je den richtigen Mix aus eigenem und fremdem Vertrieb finden und dabei die Hoheit über das eigene Produkt, die Konditionen und die Preise behalten.

Jeweils vier Update-Seminare „Die perfekte Webseite – Dos and Don‘ts in der Praxis“ und „Einführung in die Suchmaschinen-Optimierung" sind für Februar und März 2017 geplant:

Mittwoch/Donnerstag, 08./09.02.2017, München

Dienstag/Mittwoch, 14./15.02.2017, Düsseldorf

Dienstag/Mittwoch, 21./22.02.2017, Berlin

Mittwoch/Donnerstag, 01./02.03.2017, Hamburg



Jedes Seminar kann einzeln oder im Doppelpack gebucht werden.

Teilnahmegebühr für einen frei wählbaren Tag:

299 Euro p.P. zzgl. MwSt. für die 1. Person aus einem Hotel

249 Euro p.P. zzgl. MwSt. ab der 2. Personen aus einem Hotel

(maximal 2 weitere Personen möglich)

Mitglieder des Hotelverbandes Deutschland (IHA) und/oder Kunden der myhotelshop GmbH zahlen den ermäßigten Preis bereits ab der 1. Person.

Teilnahmegebühr für beide Tage:

549 Euro p.P. zzgl. MwSt. für die 1. Person aus einem Hotel

449 Euro p.P. zzgl. MwSt. ab der 2. Personen aus einem Hotel (maximal 2 weitere Personen möglich)

Mitglieder des Hotelverbandes Deutschland (IHA) und/oder Kunden der myhotelshop GmbH zahlen den ermäßigten Preis bereits ab der 1. Person.

Weitere Informationen unter www.hotellerie.de/go/iha-serminare-die-perfekte-webseite-und-suchmaschinen-optimierung