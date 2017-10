News | 04.10.2017

Falkensteiner Hotels & Residences

Dirk Führer übernimmt als Chief Commercial Officer (CCO)

Dirk Führer leitet seit Oktober die Agenden Sales & Marketing, Digital & Distribution sowie Revenue Management der Falkensteiner Hotels & Residences und konzentriert sich in dieser Funktion vor allem auf die weitere strategische Positionierung und das Umsatzwachstum.

Bild: Falkensteiner Hotels & Residences

Gemeinsam mit Claudia Beermann, die auch die CFO Funktion auf Corporate Ebene in der FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism AG innehat, und Jan Hein Simons, der seit 2014 als COO fungiert, verantwortet und leitet Dirk Führer den Geschäftsbereich Falkensteiner Hotels & Residences/Falkensteiner Hotelmanagement und verstärkt somit das Top Management der Gruppe.

50-jähriger Hotelexperte

Zuletzt war Dirk Führer CEO für die Worldhotels AG, einer der führenden internationalen Gruppen für unabhängige Hotels, tätig. Mit dem Verkauf der Gesellschaft an ALHI (Associated Luxury Hotels) zu Beginn diesen Jahres, schied er aus dem Unternehmen aus. Als Gründer von Okanda.com, dem seinerzeit ersten Online-Portal für die Buchung von Tagungsräumen mit Verfügbarkeitsgarantie, hat Dirk Führer maßgeblich zur Digitalisierung im Meeting-Markt beigetragen. Der 50-jährige Hotelexperte war unter anderem als Mitglied des Vorstands bei der Steigenberger Hotel Group wie auch in unterschiedlichen Führungspositionen bei Hilton, Carlson Rezidor und Starwood in Europa, dem Mittleren Osten und Asien, tätig. Dirk Führer ist verheiratet und lebt seit Februar diesen Jahres mit seiner Familie in Wien.