Hoteldesign + Interieur | 04.04.2017

Premiumkollektion von Villeroy & Boch prämiert

Doppelt ausgezeichnet für innovatives Design

Mit dem iF Design Award und dem Red Dot Award: Product Design 2017 darf sich Villeroy & Boch über zwei renommierte Designpreise für seine Premiumkollektion Finion freuen. Hier lesen Sie, welche Produkte ausgezeichnet worden sind.

Bild: Villeroy & Boch

Den iF Design Award 2017 erhält der Hersteller für die freistehende Badewanne, den Schrankwaschtisch mit Waschtischunterschrank sowie das WC mit passendem Sitz. Mit dem Red Dot Award: Product Design 2017 darf sich der Schrankwaschtisch und der Waschtischunterschrank schmücken. „Dass wir mit Finion die internationale Design-Welt auf Anhieb überzeugen konnten, macht uns enorm stolz“, sagt Julia Stuckert, Product Management Villeroy & Boch. „Das zeigt uns, dass wir mit der Entscheidung, bei der Entwicklung der Kollektion mit dem namhaften Designer Patrick Frey zusammenzuarbeiten, genau richtig lagen.“

Filigran und puristisch



Filigran und puristisch im Design, anspruchsvoll in Materialqualität und Verarbeitung und dabei ausgesprochen vielfältig und individuell schafft Finion mit exklusiver

Badkeramik, edlen Möbeln, einem stilvollen Beleuchtungskonzept und einer hochwertigen Monolith-Badewanne ein betont luxuriöses Bad-Ambiente. Die umfassende Komplettbadkollektion bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten: Drei Waschtischarten aus edlem TitanCeram in drei Keramikfarben können mit zahlreichen Waschtischunterschrank-Varianten in zehn Farben in Szene gesetzt werden. Und auch die Badewanne bietet mit einem Design-Ring in drei edlen Metallic-Tönen, Beleuchtung und Colour on Demand viele Gestaltungsoptionen.