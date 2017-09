News | 18.09.2017

Übernahme

Dormero kauft Bergström Hotels GmbH mit zwei Häusern

Dormero übernimmt zum 1. Oktober 2017 die Bergström Hotels GmbH mit den beiden Lüneburger Hotels „Altes Kaufhaus“ und „Romantik Hotel Bergström“ vom Unternehmer Henning J. Claassen.

Bild: Dormero

"Wir sind sehr dankbar, dass er uns sein Lebenswerk anvertraut und werden alles tun, dass die Bergström Hotels GmbH unter dem Dach der Dormero Hotel und Resort GmbH weiter die Gäste in Lüneburg verzaubern wird", so Dormero Vorstand Dr. Marcus Maximilian Wöhrl, DBA. Manuela Halm (COO) ist sichtlich stolz auf die künftigen Dormero Hotels Nr. 22 und 23: „Wir haben mit dem, aus der ARD TV Serie „Rote Rosen“ deutschlandweit bekannten Hotel einen weiteren wichtigen Meilenstein für das Wachstum von Dormero gesetzt. Es macht uns stolz, dass immer mehr Privatiers Dormero für ihre Nachfolge wählen und damit Ihr Lebenswerk unserer noch jungen Gruppe anvertrauen. "

Vier-Sterne-Superior für Lüneburg

Ab dem 01.01.2018 wird das Hotel „Altes Kaufhaus“ mit seinen 83 Zimmern, Tagungsräumen, Fitness- und Wellnessbereich und Spezialitätenrestaurant „Canoe“ zum „DORMERO Hotel Lüneburg“ umbenannt. Das direkt an der Ilmenau im alten Hafen der Hansestadt Lüneburg gelegene Hotel wird auf die Standards eines 4-Sterne-Superior Hotels gebracht. Somit werden beide im historischen Wasserviertel gelegen Hotels in der 4-Sterne-Superior Liga mitspielen. Das „Romantik Hotel Bergström“ mit 131 Zimmern, 22 Tagungsräumen, Wellness- und Freizeitbereich sowie 3 Restaurants und dem Forsthaus Rote Schleuse wird unter dem bekannten Namen weitergeführt. Das dritte Hotel des Unternehmers Claassen, das in den Niederlanden gelegene „Parkhotel de Wiemsel“, verbleibt beim Ehrenbürger der Stadt Lüneburg - hier wird eine enge Vermarktungskooperation mit der Dormero Gruppe angestrebt.