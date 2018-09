News | Ausgabe 05/2018

Vega

Dynamisches Sitzen

Mehr Komfort für Tagungsgäste: Der ergonomisch geformete Konferenzstuhl „Sequencio“ des Gastronomieausstatters Vega soll den Rücken entlasten

Bild: Vega

Ein dreidimensionales Sitzgelenk sorgt für Mikrobewegungen und ermöglicht so ein dynamisches Sitzen. Das kräftigt die Wirbelsäule. Die Drehbarkeit um 360 Grad soll außerdem den Rücken entspannen und den Druck auf die Beine reduzieren. Die höhenverstellbaren und pflegeleichten Stühle und Sessel sind außerdem individuell kombinierbar. Sitzflächen und Gestelle können selbst zusammengestellt werden. Zur Wahl stehen Stühle in Stoff oder Kunstleder mit und ohne Armlehne sowie Sessel, Hocker und Lounger. Dazu passen die Fußkreuze wahlweise in verchromtem Stahl, in Aluminium im Ton „Matt-Silber“ oder in Aluminium mit schwarzer Pulverbeschichtung. Die Füße sind jeweils mit bodenschonenden Kunststoffgleitern ausgestattet.

www.vega-direct.com