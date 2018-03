Hoteltechnik + Architektur | 14.03.2018

E-Mobilität all-inclusive

Die E-Mobilitätslösung, die das Unternehmen Has to be für Hotelbetriebe anbietet, ist der Zielgruppe bestens bekannt: Auf Wunsch gibt es all-inclusive.

Bild: has.to.be gmbh

Von der Betriebsführung der Ladestation über die Vermarktung bis hin zur Abrechnung: M it „be Energised“ erhalten Hotelbetriebe eine Komplettlösung für das E-Mobilitätsbusiness. Auch eine Hotline im Namen des Hotels wird von Has to be übernommen. Und ein Serviceteam sorgt für den reibungslosen Betrieb der Ladestation. Die Hotelgäste können auf Wunsch kostenlos oder gegen Gebühr laden. Ebenso ist es möglich, die Station Dritten zugänglich zu machen. Schließlich haben die Betriebe die volle Kontrolle und wissen jederzeit über die Nutzung und Auslastung ihrer Stationen Bescheid.

